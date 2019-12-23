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حل للمدن المزدحمة.. "هيونداي" تكشف عن نموذج لسياراتها الطائرة

ستعرّف الجمهور على "باف" في معرض للإكترونيات يوم 6 يناير القادم

كشفت شركة "هيونداي" عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020؛ وذلك ضِمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.

وستعرّف الشركة الكورية الجنوبية في السادس من يناير القادم، الجمهورَ على مركبتها "باف"؛ ولكنها لم تقدم مزيدًا من المعلومات الخاصة بمركبتها الطائرة؛ باستثناء إشارتها إلى أهميتها في النقل عبر المدن المزدحمة؛ حسبما نقل موقع AIT NEWS للأخبار التقنية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تُعد الشركة الكورية الجنوبية واحدةً من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية؛ حيث قدّمت بشكل رسمي في شهر سبتمبر، قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility، وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لرئاسة المجموعة الجديدة.

هيونداي سيارة طائرة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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حل للمدن المزدحمة.. "هيونداي" تكشف عن نموذج لسياراتها الطائرة
سبق

كشفت شركة "هيونداي" عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020؛ وذلك ضِمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.

وستعرّف الشركة الكورية الجنوبية في السادس من يناير القادم، الجمهورَ على مركبتها "باف"؛ ولكنها لم تقدم مزيدًا من المعلومات الخاصة بمركبتها الطائرة؛ باستثناء إشارتها إلى أهميتها في النقل عبر المدن المزدحمة؛ حسبما نقل موقع AIT NEWS للأخبار التقنية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تُعد الشركة الكورية الجنوبية واحدةً من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية؛ حيث قدّمت بشكل رسمي في شهر سبتمبر، قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility، وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لرئاسة المجموعة الجديدة.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
08:28 AM

حل للمدن المزدحمة.. "هيونداي" تكشف عن نموذج لسياراتها الطائرة

ستعرّف الجمهور على "باف" في معرض للإكترونيات يوم 6 يناير القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت شركة "هيونداي" عن عزمها تقديم نموذج لسيارة طائرة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2020؛ وذلك ضِمن استراتيجيتها الرامية إلى استثمارات مليارات الدولارات في وسائل النقل المستقبلية.

وستعرّف الشركة الكورية الجنوبية في السادس من يناير القادم، الجمهورَ على مركبتها "باف"؛ ولكنها لم تقدم مزيدًا من المعلومات الخاصة بمركبتها الطائرة؛ باستثناء إشارتها إلى أهميتها في النقل عبر المدن المزدحمة؛ حسبما نقل موقع AIT NEWS للأخبار التقنية.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، تُعد الشركة الكورية الجنوبية واحدةً من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية؛ حيث قدّمت بشكل رسمي في شهر سبتمبر، قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility، وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لرئاسة المجموعة الجديدة.

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