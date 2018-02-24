أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ"سبق" أن الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي وعفيف والمحافظات القريبة منها ستستمر إلى الفجر، موضحًا أنها ستكون من غزيرة إلى متوسطة. وأضاف بأن الأمطار في جنوب وشرق الرياض ستستمر إلى صباح الغد وتشمل الخرج وليلى والأفلاج. وبيّن أنه في الجبيل والدمام والظهران والخبر والأحساء والمحافظات القريبة منها ستستمر الأمطار متوسطة إلى غزيرة إلى بعد الظهر غدًا. وكانت عدد من إدارات التعليم قد علقت الدراسة يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

"الأرصاد" لـ"سبق": أمطار الرياض ستستمر حتى الفجر قاسم الخبراني سبق 2018-02-24 أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ"سبق" أن الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي وعفيف والمحافظات القريبة منها ستستمر إلى الفجر، موضحًا أنها ستكون من غزيرة إلى متوسطة.



وأضاف بأن الأمطار في جنوب وشرق الرياض ستستمر إلى صباح الغد وتشمل الخرج وليلى والأفلاج.



وبيّن أنه في الجبيل والدمام والظهران والخبر والأحساء والمحافظات القريبة منها ستستمر الأمطار متوسطة إلى غزيرة إلى بعد الظهر غدًا.



وكانت عدد من إدارات التعليم قد علقت الدراسة يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439 10:37 PM

اخر تعديل 25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 01:57 AM

"الأرصاد" لـ"سبق": أمطار الرياض ستستمر حتى الفجر في الجبيل والدمام والظهران والخُبر والأحساء والمحافظات القريبة لما بعد الظهر





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أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ"سبق" أن الأمطار على العاصمة الرياض والدوادمي وعفيف والمحافظات القريبة منها ستستمر إلى الفجر، موضحًا أنها ستكون من غزيرة إلى متوسطة.



وأضاف بأن الأمطار في جنوب وشرق الرياض ستستمر إلى صباح الغد وتشمل الخرج وليلى والأفلاج.



وبيّن أنه في الجبيل والدمام والظهران والخبر والأحساء والمحافظات القريبة منها ستستمر الأمطار متوسطة إلى غزيرة إلى بعد الظهر غدًا.



وكانت عدد من إدارات التعليم قد علقت الدراسة يوم غد الأحد بسبب استمرار هطول الأمطار حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات.