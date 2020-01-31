أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة لارتجاج الدماغ لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة. وقالت شبكة nbcnews إن 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة"، طبقاً لـ (RT). وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية. وفي 8 يناير الجاري، قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردًا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

"البنتاجون": ارتفاع عدد المصابين في القصف الإيراني لقاعدتين في العراق إلى 64 إصابة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-31 أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة لارتجاج الدماغ لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وقالت شبكة nbcnews إن 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة"، طبقاً لـ (RT).

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

وفي 8 يناير الجاري، قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردًا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.

31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 03:06 PM

"البنتاجون": ارتفاع عدد المصابين في القصف الإيراني لقاعدتين في العراق إلى 64 إصابة 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة.. إصابات الجميع "خفيفة"





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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية تسجيل 14 إصابة جديدة لارتجاج الدماغ لدى الجنود الأمريكيين بعد القصف الإيراني الأخير الذي استهدف قاعدتين في العراق، ليصل العدد الإجمالي إلى 64 إصابة.

وقالت شبكة nbcnews إن 39 جنديًا عادوا إلى الخدمة، في حين أن إصابات الجميع "خفيفة"، طبقاً لـ (RT).

وكان وزير الدفاع الأمريكي مايك إسبر، قد أعلن في البداية أنه لم تقع أي إصابات في صفوف جنوده جراء الضربة الإيرانية.

وفي 8 يناير الجاري، قصف الحرس الثوري الإيراني قاعدتي "عين الأسد" بمحافظة الأنبار غرب العراق، و"حرير" في أربيل، حيث تتمركز القوات الأمريكية ردًا على اغتيال قائد "فيلق القدس" بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة أمريكية قرب مطار بغداد.