النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الخدمة المدنية الرئيس بمدينة الرياض حسب المواعيد المحدّدة على موقعها؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي، وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح/ ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرُّج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرّج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة والسجل الأكاديمي، مؤكّدة أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة يُعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.. هنا :
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/asmaa14401024.pdf

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها
سبق

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الخدمة المدنية الرئيس بمدينة الرياض حسب المواعيد المحدّدة على موقعها؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي، وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح/ ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرُّج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرّج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة والسجل الأكاديمي، مؤكّدة أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة يُعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.. هنا :
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/asmaa14401024.pdf

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:12 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
08:19 PM

الخدمة المدنية تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمرشحين على وظائفها

على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
492

أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن أسماء المرشحين مبدئياً من المتقدمين والمتقدمات على وظائفها الإدارية المعلنة في 18 من شهر رمضان الماضي.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسماؤهم مراجعة مقر الخدمة المدنية الرئيس بمدينة الرياض حسب المواعيد المحدّدة على موقعها؛ وذلك لإجراء المقابلات الشخصية، مشيرة إلى أن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي، وإنما لتحديد مدى ملاءمة المرشح/ ـة لشغل الوظيفة.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم اصطحاب أصل الهوية الوطنية والسيرة الذاتية وأصل وثيقة التخرُّج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرّج، وإرفاق معادلة التعليم العالي للحاصلين على مؤهل دراسي من مؤسسة تعليمية خارج المملكة والسجل الأكاديمي، مؤكّدة أن عدم إحضار الوثائق المطلوبة يُعدّ عدولاً من المرشح عن رغبته في التوظيف.

أسماء المدعوين لإجراء المقابلات الشخصية ومواعيد المقابلات.. هنا :
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/News/MinistryNews/Documents/asmaa14401024.pdf

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,177
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,691
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,054

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة