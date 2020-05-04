شاهد.. ضبط 28 طناً من الأغذية سيئة التخزين داخل مستودع مخالف بجازان
رصدتها "الغذاء والدواء" بتعاون أمني وأحيلت المنشأة إلى الجهات المعنية
رصدت هيئة #الغذاء_والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان والجهات الأمنية في المنطقة، مستودعاً لمنتجات غذائية يزاول نشاطه دون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين.
وقالت الهيئة: "تم ضبط 28 طناً من المواد الغذائية مخزّنة في ظروف سيئة وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
هيئة الغذاء والدواء
شاهد.. ضبط 28 طناً من الأغذية سيئة التخزين داخل مستودع مخالف بجازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-04
رصدت هيئة #الغذاء_والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان والجهات الأمنية في المنطقة، مستودعاً لمنتجات غذائية يزاول نشاطه دون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين.
وقالت الهيئة: "تم ضبط 28 طناً من المواد الغذائية مخزّنة في ظروف سيئة وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".
04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
12:18 PM
شاهد.. ضبط 28 طناً من الأغذية سيئة التخزين داخل مستودع مخالف بجازان
رصدتها "الغذاء والدواء" بتعاون أمني وأحيلت المنشأة إلى الجهات المعنية
رصدت هيئة #الغذاء_والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وأمانة منطقة جازان والجهات الأمنية في المنطقة، مستودعاً لمنتجات غذائية يزاول نشاطه دون ترخيص ومخالف لاشتراطات التخزين.
وقالت الهيئة: "تم ضبط 28 طناً من المواد الغذائية مخزّنة في ظروف سيئة وإحالة المنشأة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها".