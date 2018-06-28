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في مباراة الأهداف الثمانية.. إسبانيا تعبر محطة كرواتيا إلى ربع نهائي يورو2020

ينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا

بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في مباراة الأهداف الثمانية.. إسبانيا تعبر محطة كرواتيا إلى ربع نهائي يورو2020
سبق

بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
10:16 PM

في مباراة الأهداف الثمانية.. إسبانيا تعبر محطة كرواتيا إلى ربع نهائي يورو2020

ينتظر الفائز من مواجهة فرنسا وسويسرا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد مرور 120 دقيقة، حقق المنتخب الإسباني، انتصاراً مستحقاً بنتيجة (5-3) خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الاثنين، في إطار منافسات دور ثمن النهائي لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وسجل لكرواتيا بيدري جونزاليس لاعب إسبانيا بالخطأ في الدقيقة 20، وأورسيتش في الدقيقة 85، وباسالايتش في الدقيقة (90+3)، بينما سجل لإسبانيا بابلو سارابيا في الدقيقة 38، وأزبليكويتا في الدقيقة 57، وفيران توريس في الدقيقة 77، وموراتا في الدقيقة 100، وأوريازابال في الدقيقة 103.

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