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بعد فرق الموت.. قاتل "الهاشمي" يسقط ويعترف من العراق: أنا ضابط!

وابل من الرصاص قُتِل إثره الخبير الأمني.. و"الكاظمي": ضبطه كان واجبنا

نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة عن المدعو أحمد الكناني، قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وتعرض "الهاشمي"، وهو خبير أمني ومحلل سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله في يوليو عام 2020.

وذكرت "واع" أنه وبحسب اعترافات المدعو "الكناني"، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

واعترف "الكناني" بأنه "عُيّن في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الجمعة، القبض على قتلة هشام الهاشمي.

وقال "الكاظمي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبدالصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد فرق الموت.. قاتل "الهاشمي" يسقط ويعترف من العراق: أنا ضابط!
سبق

نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة عن المدعو أحمد الكناني، قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وتعرض "الهاشمي"، وهو خبير أمني ومحلل سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله في يوليو عام 2020.

وذكرت "واع" أنه وبحسب اعترافات المدعو "الكناني"، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

واعترف "الكناني" بأنه "عُيّن في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الجمعة، القبض على قتلة هشام الهاشمي.

وقال "الكاظمي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبدالصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
07:53 PM

بعد فرق الموت.. قاتل "الهاشمي" يسقط ويعترف من العراق: أنا ضابط!

وابل من الرصاص قُتِل إثره الخبير الأمني.. و"الكاظمي": ضبطه كان واجبنا

الكناني أثناء اعترافات تلفزيونية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الجمعة، التفاصيل الكاملة عن المدعو أحمد الكناني، قاتل الخبير الأمني والاستراتيجي هشام الهاشمي.

وتعرض "الهاشمي"، وهو خبير أمني ومحلل سياسي، ومختص في شؤون الجماعات المتطرفة، إلى "وابل من الرصاص" على يد مسلحين مجهولين، مما أدى إلى مقتله في يوليو عام 2020.

وذكرت "واع" أنه وبحسب اعترافات المدعو "الكناني"، فالأخير من مواليد العام 1985، وينتمي إلى مجموعة خارجة عن القانون، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".

واعترف "الكناني" بأنه "عُيّن في سلك الشرطة في العام 2007، ويعمل ضابط شرطة برتبة ملازم أول في وزارة الداخلية".

وقال: "تجمعنا في منطقة البوعيثة وذهبنا بدراجتين وعجلة نوع كورلا لتنفيذ عملية الاغتيال".

وأعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الجمعة، القبض على قتلة هشام الهاشمي.

وقال "الكاظمي"، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبدالصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء".

وأضاف: "من حق الجميع الانتقاد، لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق".

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