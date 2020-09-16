النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي

استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمرّ حتى 27 من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.

وأدّى "الأخضر"، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.


وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني.

وقدم الأحمدي درعًا تذكاريًّا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المهندس عدنان العلوني؛ تقديرًا لجهوده وتعاونه الكبير في استضافة معسكر المنتخب.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمرّ حتى 27 من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.

وأدّى "الأخضر"، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.


وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني.

وقدم الأحمدي درعًا تذكاريًّا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المهندس عدنان العلوني؛ تقديرًا لجهوده وتعاونه الكبير في استضافة معسكر المنتخب.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
08:07 PM

المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية يواصل معسكر ينبع.. بحضور الأحمدي

استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
872

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية تدريباته بمعسكره الحالي المقام بمدينة ينبع الصناعية، والذي يستمرّ حتى 27 من سبتمبر الجاري؛ استعدادًا للمشاركة في الاستحقاقات الآسيوية والعربية والخليجية القادمة.

وأدّى "الأخضر"، اليوم الأربعاء، تدريباته على ملاعب الهيئة الملكية، بقيادة المدرب البرازيلي أليكس براغا، الذي عمد على تقسيم الحصة التدريبية إلى فترتين؛ صباحية ومسائية؛ حيث خضع اللاعبون في الفترة الصباحية لتدريبات لياقية مكثّفة، فيما أجري عدد من الجمل الفنية والتكتيكية في تدريبات الفترة المسائية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب الترابي.


وشهدت التدريبات حضور عضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم بندر الأحمدي، وعدد من الشخصيات القيادية في الهيئة الملكية بينبع الصناعية، يتقدمهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني.

وقدم الأحمدي درعًا تذكاريًّا نيابة عن رئيس مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى المهندس عدنان العلوني؛ تقديرًا لجهوده وتعاونه الكبير في استضافة معسكر المنتخب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,073
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,738
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,607

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة