النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 29 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 40 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أوميكرون" وتعليق رحلات الـ7.. "باعجاجة": قرار حكيم.. ولا عودة للخلف

أكد أن النظرة الإنسانية تفوق الانعكاسات الاقتصادية في الحالات الاستثنائية

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن توجه معظم الدول بما فيها السعودية في تعليق الرحلات الجوية من دول "جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني" وإليها؛ قرار وقائي حكيم يعزز الجهود المبذولة لتطويق ومحاصرة فيروس كورونا، والسيطرة على انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال "باعجاجة": إنه في حالات الأوبئة فإن النظرة تتجة نحو سلامة البشر، فصحة الإنسان أولاً دون النظر إلى الأبعاد الاقتصادية المترتبة على تداعيات انتشار الفيروس، وهذا بالفعل ما تم عمله في بداية رصد كوفيد-19؛ إذ تم تعليق الرحلات لضمان عدم توسع دائرة انتشاره، فمعروف طبياً أن الفيروسات الممرضة تتسم بخاصية سرعة الانتشار وهذا يهدد البشرية.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الفورية تأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في العالم، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا؛ ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الصحي في جميع دول العالم، فتعليق الرحلة لم يقتصر على دولة واحدة بل قرار اتخذته عدة دول، وما زالت دول أخرى ستتجه نحو نفس القرار.

وأكد أن الاقتصاد العالمي ما زال يواصل حاليًا أقوى تعاف له؛ لذا فإن وضع واتخاذ القرارات الجديدة للسيطرة على المنظومة الصحية على المستوى العالمي نتيجة المتحور الجديد يحمي كوكب الأرض ولا يعيد الجهود التي بذلت إلى الخلف، مع التأكيد على أن الاقتصادات الصغيرة والكبيرة ستستمر في النمو والتعافي، كما أن الدروس المستفادة من الجائحة أن أنظمة الاقتصاد المتعلقة بالتصدي للجائحة ستحمي النظام المالي من الوقوع في صدمة متحور جائحة كورونا الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أوميكرون" وتعليق رحلات الـ7.. "باعجاجة": قرار حكيم.. ولا عودة للخلف
سبق

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن توجه معظم الدول بما فيها السعودية في تعليق الرحلات الجوية من دول "جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني" وإليها؛ قرار وقائي حكيم يعزز الجهود المبذولة لتطويق ومحاصرة فيروس كورونا، والسيطرة على انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال "باعجاجة": إنه في حالات الأوبئة فإن النظرة تتجة نحو سلامة البشر، فصحة الإنسان أولاً دون النظر إلى الأبعاد الاقتصادية المترتبة على تداعيات انتشار الفيروس، وهذا بالفعل ما تم عمله في بداية رصد كوفيد-19؛ إذ تم تعليق الرحلات لضمان عدم توسع دائرة انتشاره، فمعروف طبياً أن الفيروسات الممرضة تتسم بخاصية سرعة الانتشار وهذا يهدد البشرية.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الفورية تأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في العالم، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا؛ ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الصحي في جميع دول العالم، فتعليق الرحلة لم يقتصر على دولة واحدة بل قرار اتخذته عدة دول، وما زالت دول أخرى ستتجه نحو نفس القرار.

وأكد أن الاقتصاد العالمي ما زال يواصل حاليًا أقوى تعاف له؛ لذا فإن وضع واتخاذ القرارات الجديدة للسيطرة على المنظومة الصحية على المستوى العالمي نتيجة المتحور الجديد يحمي كوكب الأرض ولا يعيد الجهود التي بذلت إلى الخلف، مع التأكيد على أن الاقتصادات الصغيرة والكبيرة ستستمر في النمو والتعافي، كما أن الدروس المستفادة من الجائحة أن أنظمة الاقتصاد المتعلقة بالتصدي للجائحة ستحمي النظام المالي من الوقوع في صدمة متحور جائحة كورونا الجديد.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
02:08 PM

"أوميكرون" وتعليق رحلات الـ7.. "باعجاجة": قرار حكيم.. ولا عودة للخلف

أكد أن النظرة الإنسانية تفوق الانعكاسات الاقتصادية في الحالات الاستثنائية

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
3,251

أكد المحلل الاقتصادي عضو هيئة التدريس بجامعة جدة البروفيسور سالم باعجاجة، أن توجه معظم الدول بما فيها السعودية في تعليق الرحلات الجوية من دول "جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني" وإليها؛ قرار وقائي حكيم يعزز الجهود المبذولة لتطويق ومحاصرة فيروس كورونا، والسيطرة على انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".

وقال "باعجاجة": إنه في حالات الأوبئة فإن النظرة تتجة نحو سلامة البشر، فصحة الإنسان أولاً دون النظر إلى الأبعاد الاقتصادية المترتبة على تداعيات انتشار الفيروس، وهذا بالفعل ما تم عمله في بداية رصد كوفيد-19؛ إذ تم تعليق الرحلات لضمان عدم توسع دائرة انتشاره، فمعروف طبياً أن الفيروسات الممرضة تتسم بخاصية سرعة الانتشار وهذا يهدد البشرية.

ولفت إلى أن مثل هذه القرارات الفورية تأتي في ضوء تطورات الحالة الوبائية في العالم، ووجود تقارير عن تحورات على فيروس كورونا؛ ما يتطلب بروتوكولات صحية احترازية إضافية وآليات جديدة للتعامل مع انتشار الوباء، بهدف الحفاظ على استقرار الوضع الصحي في جميع دول العالم، فتعليق الرحلة لم يقتصر على دولة واحدة بل قرار اتخذته عدة دول، وما زالت دول أخرى ستتجه نحو نفس القرار.

وأكد أن الاقتصاد العالمي ما زال يواصل حاليًا أقوى تعاف له؛ لذا فإن وضع واتخاذ القرارات الجديدة للسيطرة على المنظومة الصحية على المستوى العالمي نتيجة المتحور الجديد يحمي كوكب الأرض ولا يعيد الجهود التي بذلت إلى الخلف، مع التأكيد على أن الاقتصادات الصغيرة والكبيرة ستستمر في النمو والتعافي، كما أن الدروس المستفادة من الجائحة أن أنظمة الاقتصاد المتعلقة بالتصدي للجائحة ستحمي النظام المالي من الوقوع في صدمة متحور جائحة كورونا الجديد.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,885
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,380
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,245
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة