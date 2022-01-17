النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. سفير المملكة بإيطاليا يستقبل وفد "التقني" المشارك بـ"صناعة المستقبل"

لقاء دار أثنائه نقاش ثري تسلم خلاله درعاً تذكارياً ونُقل فيه تحيات رئيس المؤسسة

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، أمس، في مقر السفارة بالعاصمة الإيطالية روما، وفد متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركين في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والمقام هذه الأيام في العاصمة الإيطالية روما.

وقد دار أثناء اللقاء نقاش ثري بين الأمير وأبنائه المتدربين، وفي نهاية اللقاء نقل رئيس وفد المؤسسة إبراهيم الغفيلي تحيات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقدم درعاً تذكارياً للأمير بهذه المناسبة.

سفير خادم الحرمين الشريفين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. سفير المملكة بإيطاليا يستقبل وفد "التقني" المشارك بـ"صناعة المستقبل"
سبق

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، أمس، في مقر السفارة بالعاصمة الإيطالية روما، وفد متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركين في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والمقام هذه الأيام في العاصمة الإيطالية روما.

وقد دار أثناء اللقاء نقاش ثري بين الأمير وأبنائه المتدربين، وفي نهاية اللقاء نقل رئيس وفد المؤسسة إبراهيم الغفيلي تحيات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقدم درعاً تذكارياً للأمير بهذه المناسبة.

17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
04:07 PM
اخر تعديل
17 يناير 2020 - 22 جمادى الأول 1441
05:36 PM

شاهد.. سفير المملكة بإيطاليا يستقبل وفد "التقني" المشارك بـ"صناعة المستقبل"

لقاء دار أثنائه نقاش ثري تسلم خلاله درعاً تذكارياً ونُقل فيه تحيات رئيس المؤسسة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
209

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الإيطالية الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز، أمس، في مقر السفارة بالعاصمة الإيطالية روما، وفد متدربي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشاركين في الملتقى العالمي حول الشباب وصناعة المستقبل والمقام هذه الأيام في العاصمة الإيطالية روما.

وقد دار أثناء اللقاء نقاش ثري بين الأمير وأبنائه المتدربين، وفي نهاية اللقاء نقل رئيس وفد المؤسسة إبراهيم الغفيلي تحيات محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقدم درعاً تذكارياً للأمير بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,920
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,011
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,432
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,061

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة