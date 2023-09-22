تعرّف على الفائزين بماراثون الحضارة والعلوم بأستراليا.. الأسماء هنا

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز نتائج مسابقة "ماراثون الحضارة والعلوم"، التي عُقِدت في القارة الأسترالية للمرة الأولى من نوعها، وبالشراكة مع الملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، وبمبادرة من مشروع "سعودي ويكيبيديانز". وكانت أسماء العشرة الأوائل الفائزين في "الماراثون" على النحو التالي: وافي عبدالله جبار المطيري، وخالد محمد حسين العمودي، ويوسف محمد علي سحاري، وهيا سعيد الدوسري، والسماح حمد إبراهيم البهيجاني، وهدى عيسى حمد العيسى، وأميرة عبدالله الشريف، وحنان سالم جبران المالكي، وأحمد إبراهيم الحساوي، رزان إسحاق عبدالعزيز بخاري. يشار إلى أن ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" كان قد انطلق من القارة الأسترالية والأول من نوعه، وبالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز"؛ في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا، وترجمة أخرى إلى اللغة العربية؛ لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين. ويهدف المشروع لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية؛ للاستفادة من آليات تنفيذه للمبادرة بتقديم نماذج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا. وأوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، أن الماراثون يهدف إلى المشاركة في سدّ العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز، وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي، ويستثمر في الفرص؛ ومنها المبتعثون وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق. وبيّن مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز" الدكتور "سلطان الحياني"، أن المبادرة جاءت إيمانًا بالدور الكبير الملقى على عاتق المبتعثين والمبتعثات في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافةً إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي. وأفاد "الحياني" بأن المبادرة تأتي ضمن إطار تقديم أنشطة نوعية تحقق غايات الابتعاث ومقاصده التي تخدم الوطن ورؤيته، وأن العمل والتنسيق جارٍ للتوسع في دول الابتعاث الأخرى؛ حيث سيشمل الماراثون كلًّا من: أمريكا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى الجامعات السعودية. من جانبها بيّنت مديرة مشروع "سعودي ويكيبيديانز" فاطمة حسني، أنه تتمثل أهمية المبادرة في أنها تقوم بما لا تستطيع شركات القطاع الهادفة إلى الربح القيام به؛ فتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي هو تلك المخرجات التي نراهن عليها في الماراثون، وأن اللغة هوية ناطقة يجب إبرازها والحفاظ عليها في الميادين التطبيقية بما فيها العالم الافتراض.

تعرّف على الفائزين بماراثون الحضارة والعلوم بأستراليا.. الأسماء هنا عمر السبيعي سبق 2019-09-22 أعلنت دارة الملك عبدالعزيز نتائج مسابقة "ماراثون الحضارة والعلوم"، التي عُقِدت في القارة الأسترالية للمرة الأولى من نوعها، وبالشراكة مع الملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، وبمبادرة من مشروع "سعودي ويكيبيديانز".



وكانت أسماء العشرة الأوائل الفائزين في "الماراثون" على النحو التالي: وافي عبدالله جبار المطيري، وخالد محمد حسين العمودي، ويوسف محمد علي سحاري، وهيا سعيد الدوسري، والسماح حمد إبراهيم البهيجاني، وهدى عيسى حمد العيسى، وأميرة عبدالله الشريف، وحنان سالم جبران المالكي، وأحمد إبراهيم الحساوي، رزان إسحاق عبدالعزيز بخاري.



يشار إلى أن ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" كان قد انطلق من القارة الأسترالية والأول من نوعه، وبالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز"؛ في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا، وترجمة أخرى إلى اللغة العربية؛ لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين.



ويهدف المشروع لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية؛ للاستفادة من آليات تنفيذه للمبادرة بتقديم نماذج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا.



وأوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، أن الماراثون يهدف إلى المشاركة في سدّ العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز، وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي، ويستثمر في الفرص؛ ومنها المبتعثون وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق.



وبيّن مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز" الدكتور "سلطان الحياني"، أن المبادرة جاءت إيمانًا بالدور الكبير الملقى على عاتق المبتعثين والمبتعثات في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافةً إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي.



وأفاد "الحياني" بأن المبادرة تأتي ضمن إطار تقديم أنشطة نوعية تحقق غايات الابتعاث ومقاصده التي تخدم الوطن ورؤيته، وأن العمل والتنسيق جارٍ للتوسع في دول الابتعاث الأخرى؛ حيث سيشمل الماراثون كلًّا من: أمريكا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى الجامعات السعودية.



من جانبها بيّنت مديرة مشروع "سعودي ويكيبيديانز" فاطمة حسني، أنه تتمثل أهمية المبادرة في أنها تقوم بما لا تستطيع شركات القطاع الهادفة إلى الربح القيام به؛ فتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي هو تلك المخرجات التي نراهن عليها في الماراثون، وأن اللغة هوية ناطقة يجب إبرازها والحفاظ عليها في الميادين التطبيقية بما فيها العالم الافتراض.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 04:14 PM

تعرّف على الفائزين بماراثون الحضارة والعلوم بأستراليا.. الأسماء هنا أقيمت للمرة الأولى بدارة المؤسس بالشراكة مع الملحقية وسعودي ويكيبيديانز





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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز نتائج مسابقة "ماراثون الحضارة والعلوم"، التي عُقِدت في القارة الأسترالية للمرة الأولى من نوعها، وبالشراكة مع الملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، وبمبادرة من مشروع "سعودي ويكيبيديانز".



وكانت أسماء العشرة الأوائل الفائزين في "الماراثون" على النحو التالي: وافي عبدالله جبار المطيري، وخالد محمد حسين العمودي، ويوسف محمد علي سحاري، وهيا سعيد الدوسري، والسماح حمد إبراهيم البهيجاني، وهدى عيسى حمد العيسى، وأميرة عبدالله الشريف، وحنان سالم جبران المالكي، وأحمد إبراهيم الحساوي، رزان إسحاق عبدالعزيز بخاري.



يشار إلى أن ماراثون "تاريخ الحضارة والعلوم" كان قد انطلق من القارة الأسترالية والأول من نوعه، وبالشراكة بين دارة الملك عبدالعزيز والملحقية السعودية الثقافية بأستراليا، ومبادرة "سعودي ويكيبيديانز"؛ في محاولة جادة لجذب مزيد من المدونين والمطورين لمقالات موسوعة ويكيبيديا، وترجمة أخرى إلى اللغة العربية؛ لرفع منسوب المعلومات العربية في شتى الجوانب عن طريق المسابقة التفاعلية بين المبتعثين.



ويهدف المشروع لتقديم نموذج مثالي للجهات التعليمية والعلمية في المملكة العربية السعودية؛ للاستفادة من آليات تنفيذه للمبادرة بتقديم نماذج مماثلة تدعم توجهات وطموحات المدونين الناطقين باللغة العربية إلى رفع المحتوى المعرفي العربي في ويكيبيديا.



وأوضح مدير مشروع "ويكي دون" الدكتور زهير بن عبدالله الشهري، أن الماراثون يهدف إلى المشاركة في سدّ العجز الإثرائي العربي في موسوعة ويكيبيديا في المجالات الحضارية والعلمية من خلال بناء وتحفيز المجموعات التطوعية بالتدريب والمصادر والجوائز، وكل ما ييسر التفاعل الإثرائي، ويستثمر في الفرص؛ ومنها المبتعثون وقدراتهم ومهاراتهم العلمية والتقنية في الإثراء النوعي الموثوق.



وبيّن مؤسس ورئيس مبادرة "سعودي ويكيبيديانز" الدكتور "سلطان الحياني"، أن المبادرة جاءت إيمانًا بالدور الكبير الملقى على عاتق المبتعثين والمبتعثات في المساهمة في تعزيز الشخصية الوطنية للشباب السعودي وربطهم بهويتهم، وتعزيز مفهوم أثر الفرد في إحداث الأثر، إضافةً إلى تسليط الضوء على أهمية التطوع في العالم الرقمي.



وأفاد "الحياني" بأن المبادرة تأتي ضمن إطار تقديم أنشطة نوعية تحقق غايات الابتعاث ومقاصده التي تخدم الوطن ورؤيته، وأن العمل والتنسيق جارٍ للتوسع في دول الابتعاث الأخرى؛ حيث سيشمل الماراثون كلًّا من: أمريكا وبريطانيا والصين، بالإضافة إلى الجامعات السعودية.



من جانبها بيّنت مديرة مشروع "سعودي ويكيبيديانز" فاطمة حسني، أنه تتمثل أهمية المبادرة في أنها تقوم بما لا تستطيع شركات القطاع الهادفة إلى الربح القيام به؛ فتعزيز المخزون الثقافي والحضاري الرقمي هو تلك المخرجات التي نراهن عليها في الماراثون، وأن اللغة هوية ناطقة يجب إبرازها والحفاظ عليها في الميادين التطبيقية بما فيها العالم الافتراض.