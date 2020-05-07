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"تكافل الجموم" يوزِّع 2000 وجبة "تفطير صائم" على الأسر المحتاجة يوميًّا

يتم توصيلها للمنازل بالفِرق التطوعية وفق الاحترازات الوقائية من كورونا

يوزِّع مشروع "تكافل الجموم" لتفطير الصائمين ألفَي وجبة تفطير صائم يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، بتنفيذ الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)، وبالشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية بوادي فاطمة، وجمعية التنمية الأسرية بالجموم، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجموم، وفريق (لننهض) التطوعي.

وتتمثل المبادرة في تفطير ألفَي صائم بمحافظة الجموم من الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول والمقيمين.

وتفصيلاً، تولت جمعية "غيث" إيصال 2000 وجبة إفطار للصائمين بمنازلهم عن طريق الفرق التطوعية الرسمية وفق الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتكامل والتنسيق بين الشركاء.

وتأتي هذه الجهود بإشراف من محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، وبمتابعة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي.

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"تكافل الجموم" يوزِّع 2000 وجبة "تفطير صائم" على الأسر المحتاجة يوميًّا
سبق

يوزِّع مشروع "تكافل الجموم" لتفطير الصائمين ألفَي وجبة تفطير صائم يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، بتنفيذ الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)، وبالشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية بوادي فاطمة، وجمعية التنمية الأسرية بالجموم، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجموم، وفريق (لننهض) التطوعي.

وتتمثل المبادرة في تفطير ألفَي صائم بمحافظة الجموم من الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول والمقيمين.

وتفصيلاً، تولت جمعية "غيث" إيصال 2000 وجبة إفطار للصائمين بمنازلهم عن طريق الفرق التطوعية الرسمية وفق الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتكامل والتنسيق بين الشركاء.

وتأتي هذه الجهود بإشراف من محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، وبمتابعة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي.

07 مايو 2020 - 14 رمضان 1441
01:08 AM

"تكافل الجموم" يوزِّع 2000 وجبة "تفطير صائم" على الأسر المحتاجة يوميًّا

يتم توصيلها للمنازل بالفِرق التطوعية وفق الاحترازات الوقائية من كورونا

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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يوزِّع مشروع "تكافل الجموم" لتفطير الصائمين ألفَي وجبة تفطير صائم يوميًّا خلال شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، بتنفيذ الجمعية الخيرية بمدركة (غيث)، وبالشراكة المجتمعية مع الجمعية الخيرية بوادي فاطمة، وجمعية التنمية الأسرية بالجموم، وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالجموم، وفريق (لننهض) التطوعي.

وتتمثل المبادرة في تفطير ألفَي صائم بمحافظة الجموم من الأسر المحتاجة والمتعففة والمتضررة من منع التجول والمقيمين.

وتفصيلاً، تولت جمعية "غيث" إيصال 2000 وجبة إفطار للصائمين بمنازلهم عن طريق الفرق التطوعية الرسمية وفق الاشتراطات الصحية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتكامل والتنسيق بين الشركاء.

وتأتي هذه الجهود بإشراف من محافظ الجموم فهد بن منير القثامي، وبمتابعة مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز بن فوزان العتيبي.

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