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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7883.03 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 49.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وتبوك الزراعية، وأسمنت ينبع، وزجاج، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساسكو، والدرع العربي، وسبكيم العالمية، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.85%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأنعام القابضة، وتبوك السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 363.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7203.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1977 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7883.03 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 49.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وتبوك الزراعية، وأسمنت ينبع، وزجاج، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساسكو، والدرع العربي، وسبكيم العالمية، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.85%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأنعام القابضة، وتبوك السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 363.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7203.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1977 صفقة.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
04:28 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 7883.03 نقطة

بتداولات تجاوزت 2.5 مليار ريال لأكثر من 100 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 49.65 نقطة ليقفل عند مستوى 7883.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 120 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 90 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وتبوك الزراعية، وأسمنت ينبع، وزجاج، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، وساسكو، والدرع العربي، وسبكيم العالمية، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.83% و3.85%.

وكانت أسهم شركات: الإنماء، وأنعام القابضة، وتبوك السعودية، والراجحي، ودار الأركان هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والإنماء، وسابك، والاتصالات، وسامبا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 363.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7203.81 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 24 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1977 صفقة.

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