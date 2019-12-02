"أمن طرق الليث" يضبط شخصين بحوزتهما 2800 حزمة قات و24 ألف ريال

تحرير محضر رسمي بالواقعة وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص

تمكن مركز الضبط الأمني بالليث، الواقع على طريق الساحل القديم- حفار والتابع للقوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة، من ضبط شخصين وبحوزتهما كمية كبيرة من القات المخدر، قدرت بأكثر من 2800 حزمة، بالإضافة إلى مبلغ مالي 24 ألف ريال.

وكان رجال أمن الطرق بنقطة تفتيش الليث قد اشتبهوا في سيارة تسير على طريق الساحل القديم - حفار، يقودها مواطن برفقته آخر.

وبعد استيقاف تلك السيارة تم تفتيشها وعثر رجال الأمن داخلها على 2809 حزمة قات ومبلغ 24 ألف ريال.

وحرر رجال مركز الضبط الأمني محضرًا رسميًا بالواقعة وأحالوا القضية إلى جهة الاختصاص.