"الكرملين": مستمرون في دعم الأسد وضرباتنا ستتواصل

قال: عملية "إنقاذ" سوريا انتهت ولا داعي للإبقاء على قوة كبيرة

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، بأن موسكو مستمرة في دعم النظام الحاكم في سوريا، وستساهم في التوصل إلى "التسوية السياسية".

وقال "بيسكوف"، في مؤتمر صحفي: لم يعد هناك حاجة لنشر قوات الجيش الروسي على نطاق واسع في سوريا.

وأضاف وفقاً لـ"سبوتنيك": عملية "إنقاذ" سوريا انتهت، ولا داعي للإبقاء على قوة عسكرية كبيرة هناك.

وبخصوص احتمال قيام تنظيم "داعش" بهجمة مرتدة في سوريا، كما حصل في مدينة تدمر، قال "بيسكوف": الوضع حالياً مختلف بشكل جذري، وستواصل موسكو استخدام الضربات الموجهة ضد "الإرهابيين" في سوريا عند الحاجة.