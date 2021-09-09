حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل. وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

"المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-09 حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443 04:27 PM

"المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية





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حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.

وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.