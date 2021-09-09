حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.
"المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية
حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.
حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
"المرور": تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية
حذر المرور السعودي، من تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل.
وقال في تغريدة على حساب المرور السعودي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن تجاوز حافلات النقل المدرسي عند توقفها للتحميل أو التنزيل يعد مخالفة مرورية.