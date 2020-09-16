النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس غرفة نجران: بدعم "القيادة" ستصبح "بدر الجنوب" واجهة سياحية متكاملة

تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة

أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة، أن محافظة بدر الجنوب ستصبح بدعم القيادة الرشيدة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل، ونموذجًا للمستقبل الجديد.

وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لتطوير المحافظة، أمس، برئاسة وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بحضور مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأفاد "آل شرمة" بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة، وتذليل الصعوبات وتعزيز الفرص الاستثمارية، وحثّ رجال الأعمال للاستثمار فيها.

وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة سوف تكون المحافظة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل ونموذجًا للمستقبل الجديد".

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وحصر احتياجات المحافظة لتكون واجهة صيفية للمنطقة، واستعراض دور أمانة المنطقة، والطرق فيما يتعلق بالخدمات وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وكيفية العمل على تشجيع وحث رجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجنة انعقدت تنفيذاً لتوجيهات مساعد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد محافظة بدر الجنوب واجهة سياحية لمنطقة نجران؛ لما تتميز به من عوامل الجذب السياحي الطبيعية وموقعها ومناخها ووجود المنتزهات وغيرها من المقومات السياحية الجاذبة؛ حرصاً من سموه على توفير مختلف الخدمات لزوار المحافظة وقاطنيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس غرفة نجران: بدعم "القيادة" ستصبح "بدر الجنوب" واجهة سياحية متكاملة
سبق

أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة، أن محافظة بدر الجنوب ستصبح بدعم القيادة الرشيدة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل، ونموذجًا للمستقبل الجديد.

وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لتطوير المحافظة، أمس، برئاسة وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بحضور مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأفاد "آل شرمة" بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة، وتذليل الصعوبات وتعزيز الفرص الاستثمارية، وحثّ رجال الأعمال للاستثمار فيها.

وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة سوف تكون المحافظة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل ونموذجًا للمستقبل الجديد".

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وحصر احتياجات المحافظة لتكون واجهة صيفية للمنطقة، واستعراض دور أمانة المنطقة، والطرق فيما يتعلق بالخدمات وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وكيفية العمل على تشجيع وحث رجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجنة انعقدت تنفيذاً لتوجيهات مساعد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد محافظة بدر الجنوب واجهة سياحية لمنطقة نجران؛ لما تتميز به من عوامل الجذب السياحي الطبيعية وموقعها ومناخها ووجود المنتزهات وغيرها من المقومات السياحية الجاذبة؛ حرصاً من سموه على توفير مختلف الخدمات لزوار المحافظة وقاطنيها.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
06:45 PM

رئيس غرفة نجران: بدعم "القيادة" ستصبح "بدر الجنوب" واجهة سياحية متكاملة

تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
1,479

أوضح رئيس الغرفة التجارية الصناعية بنجران محيميد آل شرمة، أن محافظة بدر الجنوب ستصبح بدعم القيادة الرشيدة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل، ونموذجًا للمستقبل الجديد.

وجاء ذلك بعد انعقاد الاجتماع الأول لتطوير المحافظة، أمس، برئاسة وكيل إمارة منطقة نجران حسن بن عبده العذيقي، بحضور مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأفاد "آل شرمة" بأنه تم خلال الاجتماع مناقشة احتياجات المحافظة، وتذليل الصعوبات وتعزيز الفرص الاستثمارية، وحثّ رجال الأعمال للاستثمار فيها.

وأضاف: "بدعم قيادتنا الرشيدة سوف تكون المحافظة واجهة سياحية ومنظومة متكاملة ومستدامة للعيش والعمل ونموذجًا للمستقبل الجديد".

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة وحصر احتياجات المحافظة لتكون واجهة صيفية للمنطقة، واستعراض دور أمانة المنطقة، والطرق فيما يتعلق بالخدمات وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية بالمحافظة، وكيفية العمل على تشجيع وحث رجال الأعمال للاستثمار في المحافظة.

وأكد وكيل الإمارة أن اللجنة انعقدت تنفيذاً لتوجيهات مساعد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، باعتماد محافظة بدر الجنوب واجهة سياحية لمنطقة نجران؛ لما تتميز به من عوامل الجذب السياحي الطبيعية وموقعها ومناخها ووجود المنتزهات وغيرها من المقومات السياحية الجاذبة؛ حرصاً من سموه على توفير مختلف الخدمات لزوار المحافظة وقاطنيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,073
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,738
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,607

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة