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مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب بعقبة المعتق بأضم

كانوا في طريقهم لاستقبال المعزين بوفاة أحد أقربائهم

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون، عصر اليوم الخميس، في حادث انقلاب بعقبة "المعتق"، بمحافظة أضم، التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكان خمسة مواطنين قادمين من محافظة الطائف، في طريقهم لقرية الفحو، بمحافظة أضم؛ لاستقبال العزاء في وفاة أحد أقربائهم الذي توفي أمس، في أحد مستشفيات محافظة الطائف، وأثناء مرورهم بعقبة المعتق والتي تعد من أخطر العقبات في المنطقة، فقد قائد المركبة التي تقلهم السيطرة عليها مما تسبب في انقلابها، لتهوي بهم إلى أسفل الوادي.

ووجد رجال المرور والمواطنون صعوبة بالغة في إنقاذ المصابين الذين ألقت بهم المركبة في جنبات العقبة، بينما عُثر على جثة أحدهم تحت المركبة، والتي تمكن مواطنون من رفعها واستخراجها.

ونُقل المصابون وجثة المتوفى إلى مستشفى أضم العام، في سيارات المواطنين ذات الدفع الرباعي، بسبب وعورة المنطقة.

ويتوقع أن تتم إحالة اثنين منهم إلى أحد مستشفيات محافظة جدة، نظرًا لخطورة حالتهما، بينما اثنان آخران حالتهما مستقرة.

باشرت الحادث شعبة المرور بمحافظة أضم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب بعقبة المعتق بأضم
سبق

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون، عصر اليوم الخميس، في حادث انقلاب بعقبة "المعتق"، بمحافظة أضم، التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكان خمسة مواطنين قادمين من محافظة الطائف، في طريقهم لقرية الفحو، بمحافظة أضم؛ لاستقبال العزاء في وفاة أحد أقربائهم الذي توفي أمس، في أحد مستشفيات محافظة الطائف، وأثناء مرورهم بعقبة المعتق والتي تعد من أخطر العقبات في المنطقة، فقد قائد المركبة التي تقلهم السيطرة عليها مما تسبب في انقلابها، لتهوي بهم إلى أسفل الوادي.

ووجد رجال المرور والمواطنون صعوبة بالغة في إنقاذ المصابين الذين ألقت بهم المركبة في جنبات العقبة، بينما عُثر على جثة أحدهم تحت المركبة، والتي تمكن مواطنون من رفعها واستخراجها.

ونُقل المصابون وجثة المتوفى إلى مستشفى أضم العام، في سيارات المواطنين ذات الدفع الرباعي، بسبب وعورة المنطقة.

ويتوقع أن تتم إحالة اثنين منهم إلى أحد مستشفيات محافظة جدة، نظرًا لخطورة حالتهما، بينما اثنان آخران حالتهما مستقرة.

باشرت الحادث شعبة المرور بمحافظة أضم.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
06:48 PM

مصرع شاب وإصابة 4 آخرين في حادث انقلاب بعقبة المعتق بأضم

كانوا في طريقهم لاستقبال المعزين بوفاة أحد أقربائهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - أضم
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19,517

لقي شاب مصرعه وأصيب أربعة آخرون، عصر اليوم الخميس، في حادث انقلاب بعقبة "المعتق"، بمحافظة أضم، التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وكان خمسة مواطنين قادمين من محافظة الطائف، في طريقهم لقرية الفحو، بمحافظة أضم؛ لاستقبال العزاء في وفاة أحد أقربائهم الذي توفي أمس، في أحد مستشفيات محافظة الطائف، وأثناء مرورهم بعقبة المعتق والتي تعد من أخطر العقبات في المنطقة، فقد قائد المركبة التي تقلهم السيطرة عليها مما تسبب في انقلابها، لتهوي بهم إلى أسفل الوادي.

ووجد رجال المرور والمواطنون صعوبة بالغة في إنقاذ المصابين الذين ألقت بهم المركبة في جنبات العقبة، بينما عُثر على جثة أحدهم تحت المركبة، والتي تمكن مواطنون من رفعها واستخراجها.

ونُقل المصابون وجثة المتوفى إلى مستشفى أضم العام، في سيارات المواطنين ذات الدفع الرباعي، بسبب وعورة المنطقة.

ويتوقع أن تتم إحالة اثنين منهم إلى أحد مستشفيات محافظة جدة، نظرًا لخطورة حالتهما، بينما اثنان آخران حالتهما مستقرة.

باشرت الحادث شعبة المرور بمحافظة أضم.

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