أبطال مسلسل "رشاش": الحلقة الأخيرة مفاجأة ولا يوجد جزء ثان للعمل

أكدوا أن صناعة التمثيل في السعودية تتجه نحو الاحترافية والإبداع

كشف أبطال مسلسل رشاش الذي يعرض على منصة شاهد الرقمية عن قصة حقيقية، والذي يعد الأقوى إنتاجية والأكثر مشاهدة في السعودية، بحسب برنامج صباح العربية، بأن ملامح الحلقة الثامنة والأخيرة من المسلسل التي ستعرض الجمعة المقبل ستكون مفاجأة! مؤكدين أنه لا جزء ثانيًا للمسلسل، مشيرين إلى أن مهنة التمثيل والممثل في السعودية تتجه نحو الاحترافية والإبداع والصناعة.

وفيما يؤدي الممثل يعقوب الفرحان دور البطولة في المسلسل في تجسيد شخصية "رشاش" الذي يعتبر من أخطر المجرمين في حقبة الثمانينيات، وقد تم تنفيذ حكم القصاص بحقه في الرياض.

بينما يؤدي نايف الظفيري شخصية الضابط "فهد" الذي يسعى لإقناع والده بأنه على قدر المسؤولية ومهمته الانتقام لصديقه الذي قضى في التصدي لرشاش وعصابته، ويؤدي فايز بن جريس شخصية "عمر" الشخصية الأكثر براءة في العمل والمتعلق بوالديه ولا يحب المشاكل ويسعى للوصول للقمة في الشعر والأدب.

وقال الممثل يعقوب الفرحان الذي جسد دور البطولة في المسلسل في تجسيد شخصية "رشاش" في مداخلة صباح العربية: "إن جميع المشاهد الخطيرة كانت تؤدى في درجة عالية من الأمان والسلامة"، مؤكدًا أن الخير دائمًا ينتصر في النهاية، معبرًا عن تشوفه لردود الأفعال.

وأضاف نايف الظفيري الذي يقدم شخصية الضابط "فهد": أن هناك قلقًا وترقبًا من نهاية المسلسل، معربًا عن أمله بأن تحوز النهاية على قبول المشاهدين ورضاهم، كاشفًا أن الممثل الذي لعب دور الضابط في مسلسل "أم القلايد" شقيقه التوأم نواف الظفيري.

وأوضح فهد الذي جسد دور "عمر" أنه درس الشخصية بعمق لدرجة أنني دخلت في حالة اكتئاب لكونه أُجبر على الإجرام!