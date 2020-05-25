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شاهد .. طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر

رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرّمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدّسة، وذلك لخدمة زوّار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان 1440 هـ، وذلك ضمن مشاركتها في منظومة قوات أمن العمرة.

وتشمل مهام طيران الأمن، المسح الأمني عن طريق الجو، والدعم اللوجستي لكل القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية، والاستطلاع الجوي، ومهام الإنقاذ والإخلاء ومهامها الإنسانية من إسعاف جوي وإجلاء للمصابين.

وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف الوجود في سماء العاصمة المقدّسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.

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شاهد .. طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر
سبق

رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرّمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدّسة، وذلك لخدمة زوّار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان 1440 هـ، وذلك ضمن مشاركتها في منظومة قوات أمن العمرة.

وتشمل مهام طيران الأمن، المسح الأمني عن طريق الجو، والدعم اللوجستي لكل القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية، والاستطلاع الجوي، ومهام الإنقاذ والإخلاء ومهامها الإنسانية من إسعاف جوي وإجلاء للمصابين.

وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف الوجود في سماء العاصمة المقدّسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
10:40 AM

شاهد .. طيران الأمن يرفع جاهزيته مع دخول العشر الأواخر

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عبدالله البرقاوي - الرياض
0
672

رفع طيران الأمن من جاهزيته وزاد طلعاته الجوية لمتابعة الحالة الأمنية والحركة المرورية في سماء مكة المكرّمة وبيت الله الحرام والطرق الرئيسة المؤدية إلى العاصمة المقدّسة، وذلك لخدمة زوّار بيت الله الحرام مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان 1440 هـ، وذلك ضمن مشاركتها في منظومة قوات أمن العمرة.

وتشمل مهام طيران الأمن، المسح الأمني عن طريق الجو، والدعم اللوجستي لكل القطاعات الحكومية والأمنية، ورصد الحركة المرورية، والاستطلاع الجوي، ومهام الإنقاذ والإخلاء ومهامها الإنسانية من إسعاف جوي وإجلاء للمصابين.

وتعتمد خطة طيران الأمن على التدرج في حالة الجاهزية التي تتناسب مع تقدم شهر رمضان وزيادة أعداد المعتمرين وبداية العشر الأواخر منه، وذلك بتكثيف الوجود في سماء العاصمة المقدّسة، بطلعات جوية متواصلة وتمشيط الأجواء فوق الحرم المكي والمنطقة المركزية والطرق المؤدية إليه بمشاركة أكثر من طائرة بالطلعة الجوية الواحدة.

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