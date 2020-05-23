ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 125101 حالة

"الصحة": حصيلة الوفيات جراء الفيروس في البلاد بلغت 3720 وفاة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 125101 حالة؛ وذلك عقب تسجيل 6654 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الهند، بلغت 3720 حالة؛ مشيرة إلى أن 51784 شخصًا تعافوا عقب إصابتهم بالفيروس.

يُذكر أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة كبيرة في أنحاء العالم.