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"كورونا" يغزو 2.415 عراقيًا جديدًا.. والإصابات ترتفع إلى 51.524

إجمالي عدد الوفيات بلغ 2.050

سجل العراق 2.415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51.524 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة.

وأضافت أنها سُجلت 1507 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

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"كورونا" يغزو 2.415 عراقيًا جديدًا.. والإصابات ترتفع إلى 51.524
سبق

سجل العراق 2.415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51.524 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة.

وأضافت أنها سُجلت 1507 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
09:19 PM

"كورونا" يغزو 2.415 عراقيًا جديدًا.. والإصابات ترتفع إلى 51.524

إجمالي عدد الوفيات بلغ 2.050

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق 2.415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 51.524 إصابة.


وأوضحت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم (الأربعاء)، أنها سجلت 107 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2050 حالة وفاة.

وأضافت أنها سُجلت 1507 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 26267 حالة.

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