النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمر بالمعروف" تستطلع آراء زوار المراكز التوجيهية خلال الحج

للتعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة

قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ممثلة في مركز البحوث والدراسات- بإجراء استطلاع يرصد آراء زوار المراكز التوجيهية للرئاسة العامة في موسم حج هذا العام بعنوان: العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ".

ويهدف الاستطلاع إلى جمع البيانات من جميع أفراد مجتمع الدراسة؛ بقصد التعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة في موسم حج هذا العام، وتحدد هذه العوامل بفئتين، وتخص الأولى: العوامل الداخلية، وهي كل ما يخص الرئاسة العامة وعلاقتها بوسائل التوعية الحديثة، وتقتصر في هذه الدراسة على العامل البشري والعامل التقني، والفئة الثانية: العوامل الخارجية، وهي كل ما يخص زوار المراكز التوجيهية التابعة للرئاسة العامة، وبالتحديد ما يرتبط بعلاقتهم بوسائل التوعية الحديثة.

وتشمل الدراسة، الأعضاءَ العاملين في الميدان بصفتهم القائمين على خدمة الفئة المستهدفة، والتعرف من خلالهم على العوامل الداخلية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، وزوار مراكز التوجيه التابعة للرئاسة بصفتهم الفئة المستهدفة بوسائل التوعية الحديثة؛ وبالتالي تُعرف من خلالهم العوامل الخارجية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، في أماكن تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المواقع التالية: "مركز عرفة، مركز جبل النور، مركز جبل ثور، مركز مكتبة مكة، مركز مسجد البيعة، مركز مقبرة المعلاة، مركز الجعرانة"، وفي المدينة المنورة في المواقع التالية: "مركز مقبرة البقيع، مركز الخندق، مركز العوالي، مركز حجاج الجو والبحر، مركز حجاج البر، مركز مقبرة الشهداء، مركز مسجد قباء، مركز الميقات، مركز المنطقة المركزية".

وتحظى هذه الدراسة وغيرها من البرامج التطويرية والعلمية بمتابعة وتوجيه واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي وجّه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظهم الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمر بالمعروف" تستطلع آراء زوار المراكز التوجيهية خلال الحج
سبق

قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ممثلة في مركز البحوث والدراسات- بإجراء استطلاع يرصد آراء زوار المراكز التوجيهية للرئاسة العامة في موسم حج هذا العام بعنوان: العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ".

ويهدف الاستطلاع إلى جمع البيانات من جميع أفراد مجتمع الدراسة؛ بقصد التعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة في موسم حج هذا العام، وتحدد هذه العوامل بفئتين، وتخص الأولى: العوامل الداخلية، وهي كل ما يخص الرئاسة العامة وعلاقتها بوسائل التوعية الحديثة، وتقتصر في هذه الدراسة على العامل البشري والعامل التقني، والفئة الثانية: العوامل الخارجية، وهي كل ما يخص زوار المراكز التوجيهية التابعة للرئاسة العامة، وبالتحديد ما يرتبط بعلاقتهم بوسائل التوعية الحديثة.

وتشمل الدراسة، الأعضاءَ العاملين في الميدان بصفتهم القائمين على خدمة الفئة المستهدفة، والتعرف من خلالهم على العوامل الداخلية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، وزوار مراكز التوجيه التابعة للرئاسة بصفتهم الفئة المستهدفة بوسائل التوعية الحديثة؛ وبالتالي تُعرف من خلالهم العوامل الخارجية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، في أماكن تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المواقع التالية: "مركز عرفة، مركز جبل النور، مركز جبل ثور، مركز مكتبة مكة، مركز مسجد البيعة، مركز مقبرة المعلاة، مركز الجعرانة"، وفي المدينة المنورة في المواقع التالية: "مركز مقبرة البقيع، مركز الخندق، مركز العوالي، مركز حجاج الجو والبحر، مركز حجاج البر، مركز مقبرة الشهداء، مركز مسجد قباء، مركز الميقات، مركز المنطقة المركزية".

وتحظى هذه الدراسة وغيرها من البرامج التطويرية والعلمية بمتابعة وتوجيه واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي وجّه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظهم الله.

05 أغسطس 2019 - 4 ذو الحجة 1440
11:18 AM

"الأمر بالمعروف" تستطلع آراء زوار المراكز التوجيهية خلال الحج

للتعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
289

قامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -ممثلة في مركز البحوث والدراسات- بإجراء استطلاع يرصد آراء زوار المراكز التوجيهية للرئاسة العامة في موسم حج هذا العام بعنوان: العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ".

ويهدف الاستطلاع إلى جمع البيانات من جميع أفراد مجتمع الدراسة؛ بقصد التعرف على العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة في موسم حج هذا العام، وتحدد هذه العوامل بفئتين، وتخص الأولى: العوامل الداخلية، وهي كل ما يخص الرئاسة العامة وعلاقتها بوسائل التوعية الحديثة، وتقتصر في هذه الدراسة على العامل البشري والعامل التقني، والفئة الثانية: العوامل الخارجية، وهي كل ما يخص زوار المراكز التوجيهية التابعة للرئاسة العامة، وبالتحديد ما يرتبط بعلاقتهم بوسائل التوعية الحديثة.

وتشمل الدراسة، الأعضاءَ العاملين في الميدان بصفتهم القائمين على خدمة الفئة المستهدفة، والتعرف من خلالهم على العوامل الداخلية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، وزوار مراكز التوجيه التابعة للرئاسة بصفتهم الفئة المستهدفة بوسائل التوعية الحديثة؛ وبالتالي تُعرف من خلالهم العوامل الخارجية المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة، في أماكن تواجدهم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في المواقع التالية: "مركز عرفة، مركز جبل النور، مركز جبل ثور، مركز مكتبة مكة، مركز مسجد البيعة، مركز مقبرة المعلاة، مركز الجعرانة"، وفي المدينة المنورة في المواقع التالية: "مركز مقبرة البقيع، مركز الخندق، مركز العوالي، مركز حجاج الجو والبحر، مركز حجاج البر، مركز مقبرة الشهداء، مركز مسجد قباء، مركز الميقات، مركز المنطقة المركزية".

وتحظى هذه الدراسة وغيرها من البرامج التطويرية والعلمية بمتابعة وتوجيه واهتمام الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، والذي وجّه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين؛ وفقًا لتطلعات القيادة الرشيدة، حفظهم الله.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,328
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,504
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,551
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,593

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة