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فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 3035181 والوفيات 72877 شخصًا

سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.

فرنسا فيروس كورونا الجديد

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فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة
سبق

سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.

24 يناير 2021 - 11 جمادى الآخر 1442
12:49 AM

فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 3035181 والوفيات 72877 شخصًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.

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