سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.
فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 3035181 والوفيات 72877 شخصًا
سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.
سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
فرنسا تسجل 23924 إصابة جديدة بكورونا و230 حالة وفاة
إجمالي الإصابات بلغ 3035181 والوفيات 72877 شخصًا
سجلت فرنسا 23924 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و230 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الصحة الفرنسية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات لتبلغ 3035181 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات بالبلاد 72877 حالةً.