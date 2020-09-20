الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور تحتفي بيوم الوطن

جولة بالأعلام وصور القيادة تحت شعار "همّة حتى القمّة 2"

نظّمت الملحقية الثقافية السعودية في كوالالمبور بماليزيا ونادي الطلبة السعوديين، اليوم الأحد، جولة بالدراجات في متنزه تتيوانقسا بكوالالمبور احتفاءً بذكرى اليوم الوطني الـ 90.

ونشر حساب الملحقية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صوراً لجولة الطلبة بعَلم المملكة وصور القيادة -حفظهم الله- وشعار اليوم الوطني والعلم الماليزي تحت شعار #همّة_حتى_القمّة 2.