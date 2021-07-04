النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزير الطاقة السعودي: لولا قيادة السعودية لما تحسنت السوق النفطية.. دول "أوبك+" متفقة ما عدا دولة واحدة

شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقراً لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقراً لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
09:57 PM

شرطة الرياض: القبض على مُخَالِفَيْن لنظام الإقامة امتهنا تزوير الوثائق الرسمية

ضُبط بحوزتهما مبالغ مالية مجهولة المصدر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
2,196

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهود الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة - بفضل الله - من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية الهندية في العقدين الثاني والثالث من العمر، في وحدةٍ سكنية بأحد أحياء مدينة الرياض قاما بتجهيزها مقراً لتزوير الوثائق الرسمية، وضُبط بحوزتهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وعدد من التجهيزات والمعدات المستخدمة في تزييف الوثائق الرسمية، إضافة إلى أختام مزورة لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,948
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,327
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,646
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,167

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة