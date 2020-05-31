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وسط إجراءات احترازية.. منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب

جاءت بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة

استأنف منسوبو وزارة الرياضة اليوم، العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.

وكانت الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكل المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكل الموظفين والموظفات؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وزارة الرياضة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وسط إجراءات احترازية.. منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب
سبق

استأنف منسوبو وزارة الرياضة اليوم، العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.

وكانت الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكل المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكل الموظفين والموظفات؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
01:19 PM

وسط إجراءات احترازية.. منسوبو وزارة الرياضة يعودون للعمل في المكاتب

جاءت بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استأنف منسوبو وزارة الرياضة اليوم، العمل من جديد في مقر الوزارة بمختلف مكاتبها بمدن ومحافظات المملكة، بالنسب التي حددتها الجهات المعنية، بعد القرار الصادر بالرفع الجزئي للحظر المفروض على مدن المملكة، جراء جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، بتطبيق وتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة على جميع الموظفين والموظفات من قياس لدرجة الحرارة، وتطبيق التباعد بينهم في المكاتب والممرات والمصاعد، إضافة إلى الإجراءات المتبعة في المصليات، وكذلك تطبيق الحد الأدنى في الاجتماعات.

وكانت الوزارة قد قامت خلال الفترة الماضية وبشكل مستمر بالتعقيم والتطهير لكل المكاتب الخاصة بالموظفين والموظفات، وكذلك قاعات الاجتماعات ودورات المياه والمصليات، إضافة إلى طباعة دليل إرشادي يحمل تفاصيل متعددة تختص بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، تم إرسالها لكل الموظفين والموظفات؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

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