نصف مليون مستفيد من خدمات "مشروع تعظيم البلد الحرام"

خلال النصف الأول من شهر رمضان

بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من المناشط التي يقدمها مشروع تعظيم البلد الحرام، للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، من بداية شهر رمضان المبارك وحتى النصف الأول من الشهر الفضيل قرابة النصف مليون مستفيد.

وتفصيلاً؛ بلغ إجمالي المستفيدين من المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف من الخدمات والمناشط التي يقدمها مشروع تعظيم البلد الحرام بالتعاون مع الجهات الشريكة (481799) مستفيدًا، بواقع(7969) مستفيدًا من خدمة الطائفين، و(126774) مستفيدًا من نشاط إرشاد التائه، و(264804) مستفيد من نشاط التوعية بحق الطريق، و(1482) من نشاط الإسعافات الأولية، و(8224) مستفيدًا من خدمة عربات الإحسان، و(72546) مستفيدًا من نشاط تنظيم المواقف.

من جانب آخر قال مدير برنامج "شباب مكة في خدمتك" سعود الرحيلي لـ "سبق": يقدّم 700 شاب سبعة مناشط خلال موسم شهر رمضان المبارك بالشراكة مع عدة جهات حكومية؛ تتمثل في: خدمة الطائفين، وهي خدمة تهدف لتطويف كبار السن وأصحاب الاحتياجات وتسعيتهم مجانًا بالشراكة مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على مدار الساعة وطوال العام، وإرشاد التائه، وهي خدمة مقدمة بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة بإيصال عددٍ من الحجاج التائهين بالمنطقة المركزية بالمسجد الحرام إلى مساكنهم.

وأضاف: ثالث هذه الأنشطة هو نشاط الإسعافات الأولية، وذلك بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي من خلال إسعاف المصابين أو نقلهم إلى المراكز الصحية الموجودة داخل الحرم أو إلى مستشفى أجياد، بالإضافة إلى نشاط التوعية بحق الطريق، وذلك بالشراكة مع قوات الطوارئ الخاصة لمساندة رجل الأمن في منع الافتراش في الطرقات المزدحمة ومنع الظواهر السلبية في المنطقة المركزية، ونشاط إرشاد التائهين داخل المسجد الحرام وتوعيتهم بحق الطريق، ونشاط عربات الإحسان، والتي تُعنى بإيصال كبار السن والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة من نقاط حجز السيارات إلى ساحات المسجد الحرام بعربات القولف، إلى جانب نشاط تنظيم مواقف كدي والمسخوطة بالشراكة مع مرور العاصمة المقدسة.