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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح المشاركة في برنامجه لـ 2021

تستضيفه المدينة التاريخية بجدة.. ويضمّ 11 قسماً تعرض أعمالاً متنوعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر المقبل، حيث تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والإفريقية، بما فيها الأفلام العربية ابتداءً من 18 مايو الجاري حتى 18 أغسطس 2021.

ويسعى المهرجان، الذي من المقرر أن تستضيفه المدينة التاريخية بجدة، إلى تنظيم أنشطة فعلية تجمع عشّاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما العالمية، للاحتفاء بالحياة ما بعد الجائحة التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى من مارس 2020.

ويضمّ برنامج المهرجان 11 قسماً تعرض أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية، وتشمل تلك الأقسام: مسابقة البحر الأحمر، مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، سينما سعودية جديدة، تجريب، روائع العالم، روائع عربية، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر, جيل جديد، حلقات البحر الأحمر.

وتتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتشمل اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وأفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.

يُذكر أن المهرجان وجّه الدعوة للمواهب الصاعدة، إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وإفريقيا والعالم العربي لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة "البحر الأحمر"، ومسابقة "الفيلم القصير" إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي "سينما سعودية جديدة، وتجريب"، وذلك عبر الرابط:

https://redseafilmfest.com/ar/film-submissions/.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح المشاركة في برنامجه لـ 2021
سبق

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر المقبل، حيث تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والإفريقية، بما فيها الأفلام العربية ابتداءً من 18 مايو الجاري حتى 18 أغسطس 2021.

ويسعى المهرجان، الذي من المقرر أن تستضيفه المدينة التاريخية بجدة، إلى تنظيم أنشطة فعلية تجمع عشّاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما العالمية، للاحتفاء بالحياة ما بعد الجائحة التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى من مارس 2020.

ويضمّ برنامج المهرجان 11 قسماً تعرض أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية، وتشمل تلك الأقسام: مسابقة البحر الأحمر، مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، سينما سعودية جديدة، تجريب، روائع العالم، روائع عربية، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر, جيل جديد، حلقات البحر الأحمر.

وتتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتشمل اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وأفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.

يُذكر أن المهرجان وجّه الدعوة للمواهب الصاعدة، إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وإفريقيا والعالم العربي لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة "البحر الأحمر"، ومسابقة "الفيلم القصير" إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي "سينما سعودية جديدة، وتجريب"، وذلك عبر الرابط:

https://redseafilmfest.com/ar/film-submissions/.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
01:32 PM

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يفتح المشاركة في برنامجه لـ 2021

تستضيفه المدينة التاريخية بجدة.. ويضمّ 11 قسماً تعرض أعمالاً متنوعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام خلال الفترة من 11 - 20 نوفمبر المقبل، حيث تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والإفريقية، بما فيها الأفلام العربية ابتداءً من 18 مايو الجاري حتى 18 أغسطس 2021.

ويسعى المهرجان، الذي من المقرر أن تستضيفه المدينة التاريخية بجدة، إلى تنظيم أنشطة فعلية تجمع عشّاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما العالمية، للاحتفاء بالحياة ما بعد الجائحة التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى من مارس 2020.

ويضمّ برنامج المهرجان 11 قسماً تعرض أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية، وتشمل تلك الأقسام: مسابقة البحر الأحمر، مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصير، سينما سعودية جديدة، تجريب، روائع العالم، روائع عربية، اختيارات عالمية، السينما التفاعلية، كنوز البحر الأحمر, جيل جديد، حلقات البحر الأحمر.

وتتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتشمل اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وأفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي.

يُذكر أن المهرجان وجّه الدعوة للمواهب الصاعدة، إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وإفريقيا والعالم العربي لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة "البحر الأحمر"، ومسابقة "الفيلم القصير" إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي "سينما سعودية جديدة، وتجريب"، وذلك عبر الرابط:

https://redseafilmfest.com/ar/film-submissions/.

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