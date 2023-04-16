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محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادرات

شملت توزيع سلال غذائية على متضرري كورونا ونشرات إعلانية وتوعوية

قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.

وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.


وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.

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محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادرات
سبق

قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.

وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.


وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:40 AM

محافظة الجموم ومركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينفذون عددًا من المبادرات

شملت توزيع سلال غذائية على متضرري كورونا ونشرات إعلانية وتوعوية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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قامت محافظة الجموم بالتعاون والشراكة مع مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بتنفيذ مبادرات مجتمعية والجهات الخيرية المشاركة بحملة برًا بمكة التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل بمبادرات مجتمعية متنوعة.

وتمثلت في توزيع السلال الغذائية على المستفيدين والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا وعدد من النشرات الإعلانية والتوعوية عن كيفية الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بإشراف محافظ الجموم فهد القثامي ومتابعة من مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة فايز العتيبي.


وشملت 37 مبادرة و305 نشرات إعلامية استفادت منها 3924 أسرة ونفذت 5200 ساعة عمل عن بُعد.

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