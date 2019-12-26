لجنة دراسة احتياجات التربية والعلوم ترفع توصياتها لوزير الثقافة

بعد توجيهه بأهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات

رفعت اللجنة المختصة لدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة توصياتها ومخرجات دراستها، اليوم، إلى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وزير الثقافة اليوم؛ لاستكمال ما يلزم.

وكان وزير الثقافة قد وجّه اللجنة بدراسة الاستفادة من عضوية المملكة في المنظمات الدولية ذات الصلة، وتفعيل الدور الاستشاري للجهات المعنية في المملكة مع المنظمات التابعة، والعمل على تقييم الوضع الراهن وتحديد فرص التطوير في اللجنة الوطنية.

ودعا إلى التأكيد على أهمية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي والسياسات والإجراءات والحوكمة والأطر القانونية وآليات التأهيل.

وشدّد الأمير بدر بن عبدالله على أهمية تحديد أجندة الأولويات الوطنية، وبناء حوكمة تكاملية مع المنظمات التابعة.