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الجثث في كل مكان.. تأجيل دفن "سليماني" عقب "قتلى التدافع"

التليفزيون الإيراني: 35 قتيلًا وإصابة 48 جريحًا بسبب الازدحام

أفاد موقع "روسيا اليوم" بأن السلطات الإيرانية أجّلت دفن جثمان الجنرال قاسم سليماني؛ بسبب الازدحام الشديد وسقوط قتلى وجرحى.

وقال مراسل الموقع في طهران، اليوم الثلاثاء: إن قتلى وجرحى سقطوا إثر تدافع مُشَيّعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن 35 قتيلًا و48 جريحًا سقطوا في التدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قُتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

قاسم سليماني جثمان قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجثث في كل مكان.. تأجيل دفن "سليماني" عقب "قتلى التدافع"
سبق

أفاد موقع "روسيا اليوم" بأن السلطات الإيرانية أجّلت دفن جثمان الجنرال قاسم سليماني؛ بسبب الازدحام الشديد وسقوط قتلى وجرحى.

وقال مراسل الموقع في طهران، اليوم الثلاثاء: إن قتلى وجرحى سقطوا إثر تدافع مُشَيّعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن 35 قتيلًا و48 جريحًا سقطوا في التدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قُتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
02:07 PM

الجثث في كل مكان.. تأجيل دفن "سليماني" عقب "قتلى التدافع"

التليفزيون الإيراني: 35 قتيلًا وإصابة 48 جريحًا بسبب الازدحام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,523

أفاد موقع "روسيا اليوم" بأن السلطات الإيرانية أجّلت دفن جثمان الجنرال قاسم سليماني؛ بسبب الازدحام الشديد وسقوط قتلى وجرحى.

وقال مراسل الموقع في طهران، اليوم الثلاثاء: إن قتلى وجرحى سقطوا إثر تدافع مُشَيّعي قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

من جانبه، ذكر التلفزيون الإيراني أن 35 قتيلًا و48 جريحًا سقطوا في التدافع خلال تشييع سليماني.

ووصل جثمان سليماني، الذي قُتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

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