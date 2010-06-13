وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها.

أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية.

"محلي المهد" يوصي بمنع عبور الشاحنات من ثلاث طرق.. تعرف عليها فهد الغبيوي سبق 2019-06-13 أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية. وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440 05:13 PM

"محلي المهد" يوصي بمنع عبور الشاحنات من ثلاث طرق.. تعرف عليها طالب بمراقبة التعدي على الأراضي والبيئة وخدمة المواطن





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أوصى المجلس المحلي بمحافظة مهد الذهب الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة مبارك المورقي، بالرفع بمنع عبور الشاحنات لطريق المدينة المنورة - المهد الزراعي، وطريق صفينة - أرن، وطريق حاذة - الطايف، وكذلك تشكيل لجان لمتابعة الخدمات مثل المرافق والخدمات واللجنة التعليمية والصحية.

وفي ذات السياق ترأس "المورقي" أمس اجتماع رؤساء المراكز المرتبطة بنطاق المحافظة الإداري، وقد تمت خلاله مناقشة سير العمل بالمراكز، كما نقل لهم محافظ المهد توجيهات أمير المنطقة ونائبه المتعلقة بخدمة المواطنين وتسهيل إجراءات معاملاتهم ومتابعة الخدمات التنموية المقدمة لهم، وتطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بمراقبة الأراضي الحكومية والأوامر المتعلقة بالمحافظة على الغطاء النباتي والنواحي الأمنية حسب الأوامر الصادرة بشأنها.