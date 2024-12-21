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بعد توقفها 15 عامًا.. غدًا بداية عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية

المدارس بدأت بتدريب وتعويد الطلاب على اللجان

تبدأ المرحلة الابتدائية غدًا الأحد الاختبارات التحريرية، بعد توقفها حوالي ١٥ عامًا، بهدف تحسين نتائج التعلم، وسيتحدد من خلالها درجات الطلبة التي تمنح لهم بتقسيم الدرجات 20 كأعمال سنة، و30 للاختبارالتحريري الذي تم في نهاية الفصل.

وبذلت الكثير من المدارس الابتدائية جهدها خلال الفترة الماضية لتهيئة الأجواء بين طلابها من خلال توعيتهم بأهمية الاختبارات وتعريفهم بطريقة دخول اللجان وشروط وطرق أداء الاختبارات.

وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
ويأتي توجيه الوزير بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة في تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

المرحلة الابتدائية الاختبارات التحريرية المدارس الابتدائية وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توقفها 15 عامًا.. غدًا بداية عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية
سبق

تبدأ المرحلة الابتدائية غدًا الأحد الاختبارات التحريرية، بعد توقفها حوالي ١٥ عامًا، بهدف تحسين نتائج التعلم، وسيتحدد من خلالها درجات الطلبة التي تمنح لهم بتقسيم الدرجات 20 كأعمال سنة، و30 للاختبارالتحريري الذي تم في نهاية الفصل.

وبذلت الكثير من المدارس الابتدائية جهدها خلال الفترة الماضية لتهيئة الأجواء بين طلابها من خلال توعيتهم بأهمية الاختبارات وتعريفهم بطريقة دخول اللجان وشروط وطرق أداء الاختبارات.

وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
ويأتي توجيه الوزير بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة في تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
07:05 PM

بعد توقفها 15 عامًا.. غدًا بداية عودة الاختبارات التحريرية للابتدائية

المدارس بدأت بتدريب وتعويد الطلاب على اللجان

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
1,091

تبدأ المرحلة الابتدائية غدًا الأحد الاختبارات التحريرية، بعد توقفها حوالي ١٥ عامًا، بهدف تحسين نتائج التعلم، وسيتحدد من خلالها درجات الطلبة التي تمنح لهم بتقسيم الدرجات 20 كأعمال سنة، و30 للاختبارالتحريري الذي تم في نهاية الفصل.

وبذلت الكثير من المدارس الابتدائية جهدها خلال الفترة الماضية لتهيئة الأجواء بين طلابها من خلال توعيتهم بأهمية الاختبارات وتعريفهم بطريقة دخول اللجان وشروط وطرق أداء الاختبارات.

وأصدر وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.
ويأتي توجيه الوزير بناءً على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تفويضه صلاحية تعديل اللائحة، إلى جانب ما أسفرت عنه اجتماعات مديري التعليم بالمناطق والمحافظات لتطوير لائحة تقويم الطالب، إضافة إلى سعي الوزارة في تحسين مستوى أداء الطلاب في الاختبارات الوطنية والدولية.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوّم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.

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