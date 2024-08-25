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توافق بين دول "G7": يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية

أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط

أكّد زعماء دول مجموعة (G7) السبع الكبرى، أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية، أن رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت طهران في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل، وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوماً لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

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توافق بين دول "G7": يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية
سبق

أكّد زعماء دول مجموعة (G7) السبع الكبرى، أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية، أن رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت طهران في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل، وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوماً لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
10:09 AM

توافق بين دول "G7": يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية

أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد زعماء دول مجموعة (G7) السبع الكبرى، أن مواقفهم متطابقة من الملف النووي الإيراني، وأنه يجب ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، كما أعربوا عن عزمهم تعزيز الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية عن مصدر في الحكومة اليابانية، أن رئيس الوزراء شينزو آبي؛ الذي يشارك في اجتماعات مجموعة الدول السبع الكبرى في مدينة بياريتس الفرنسية، أعرب عن "قلقه الشديد من قيام إيران بتخصيب اليورانيوم".

وبحسب "روسيا اليوم"، أعلنت طهران في مايو الماضي، تخفيض التزامها ببعض بنود الاتفاق النووي الخاصة بحجم ونسبة تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل، وأمهلت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق 60 يوماً لتحقيق مطالب طهران، وأهمها إيجاد آلية للتعاملات المالية والتبادل التجاري معها، في ظل العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

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