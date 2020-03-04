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شاهد .. عادلة بنت عبدالله تزور "سعود الطبية" وتقدم الهدايا للأطفال

بمناسبة يوم الأم .. أعربت عن تقديرها للأمهات على صبرهن وتحملهن

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، صباح اليوم الأربعاء، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، بمناسبة يوم الأم؛ لتقديم الهدايا للأطفال المرضى وأمهاتهم.

وقدّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز؛ شكرها وتقديرها لأمهات الأطفال المرضى على صبرهن وتحملهن هذه الظروف الصعبة، وعلى تعاونهن مع الطاقم الطبي في تنفيذ مراحل العلاج، داعية الله -عزّ وجلّ- أن يمن بالشفاء العاجل على الأطفال المرضى، وأن يرزقهم موفور الصحة والعافية.

من جانبها، قدّمت المدينة شكرها للأميرة عادلة؛ على جهودها في الدعم الذي تقدمه للأطفال المرضى بالسرطان ولأمهاتهم، معبّرة عن فخرها بهذه الزيارة وتقديمها الشكر للجميع على ما يقدمونه من جهودٍ في سبيل خدمة المرضى.

مدينة الملك سعود الطبية مستشفى الأطفال الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. عادلة بنت عبدالله تزور "سعود الطبية" وتقدم الهدايا للأطفال
سبق

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، صباح اليوم الأربعاء، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، بمناسبة يوم الأم؛ لتقديم الهدايا للأطفال المرضى وأمهاتهم.

وقدّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز؛ شكرها وتقديرها لأمهات الأطفال المرضى على صبرهن وتحملهن هذه الظروف الصعبة، وعلى تعاونهن مع الطاقم الطبي في تنفيذ مراحل العلاج، داعية الله -عزّ وجلّ- أن يمن بالشفاء العاجل على الأطفال المرضى، وأن يرزقهم موفور الصحة والعافية.

من جانبها، قدّمت المدينة شكرها للأميرة عادلة؛ على جهودها في الدعم الذي تقدمه للأطفال المرضى بالسرطان ولأمهاتهم، معبّرة عن فخرها بهذه الزيارة وتقديمها الشكر للجميع على ما يقدمونه من جهودٍ في سبيل خدمة المرضى.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:42 AM
اخر تعديل
04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
11:44 AM

شاهد .. عادلة بنت عبدالله تزور "سعود الطبية" وتقدم الهدايا للأطفال

بمناسبة يوم الأم .. أعربت عن تقديرها للأمهات على صبرهن وتحملهن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بمستشفى الأطفال، صباح اليوم الأربعاء، الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة جمعية سند لدعم الأطفال المرضى بالسرطان، بمناسبة يوم الأم؛ لتقديم الهدايا للأطفال المرضى وأمهاتهم.

وقدّمت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز؛ شكرها وتقديرها لأمهات الأطفال المرضى على صبرهن وتحملهن هذه الظروف الصعبة، وعلى تعاونهن مع الطاقم الطبي في تنفيذ مراحل العلاج، داعية الله -عزّ وجلّ- أن يمن بالشفاء العاجل على الأطفال المرضى، وأن يرزقهم موفور الصحة والعافية.

من جانبها، قدّمت المدينة شكرها للأميرة عادلة؛ على جهودها في الدعم الذي تقدمه للأطفال المرضى بالسرطان ولأمهاتهم، معبّرة عن فخرها بهذه الزيارة وتقديمها الشكر للجميع على ما يقدمونه من جهودٍ في سبيل خدمة المرضى.

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