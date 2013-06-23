النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصدر: تطبيق "التأمين الإلزامي على المباني السكنية" بداية يوليو سيسهم في زيادة نسبة التملك

قال: جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في السوق أهم عوامل إنعاش الاقتصاد المحلي

أكد مصدر مسؤول في قطاع شركات التأمين، أن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بداية من يوليو المقبل وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك الأسر السعودية لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق.

وأشار المصدر إلى أن تملك المباني السكنية ذات الجودة العالية هو هاجس كبير لدى الأسر السعودية، وهو ما سيوفره التأمين الإلزامي للمؤمِنين، لافتاً بأن جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في سوق البناء السعودي من خلال التأمين يعد أحد أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي باعتبار أن قطاع الإنشاءات والعقارات بالمملكة، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق، ويشارك بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 115 مليار ريال سنوياً، ويعتبر قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني دافعًا قويًا لتعزيز نمو السوق وزيادة نسبة التملك السكني.

وتأتي أهمية خطوة التأمين الإلزامي كونها تسهم في تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى والتي ستشكل حافزًا قويًا للغاية لتعزيز تسويق المنشآت العقارية وتعزيز الطلب عليها وهو ما سينعكس إيجاباً على تسويق الوحدات العقارية.

يذكر أن سوق الإسكان شهد خلال السنوات القلية الماضية العديد من الإصلاحات والتنظيمات شملت كافة القطاعات وساعدت في ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60% بنهاية العام 2020 وبزيادة 13% عن نسبة التملك قبل إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 والبالغة 47% في 2016، وذلك ضمن "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصدر: تطبيق "التأمين الإلزامي على المباني السكنية" بداية يوليو سيسهم في زيادة نسبة التملك
سبق

أكد مصدر مسؤول في قطاع شركات التأمين، أن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بداية من يوليو المقبل وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك الأسر السعودية لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق.

وأشار المصدر إلى أن تملك المباني السكنية ذات الجودة العالية هو هاجس كبير لدى الأسر السعودية، وهو ما سيوفره التأمين الإلزامي للمؤمِنين، لافتاً بأن جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في سوق البناء السعودي من خلال التأمين يعد أحد أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي باعتبار أن قطاع الإنشاءات والعقارات بالمملكة، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق، ويشارك بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 115 مليار ريال سنوياً، ويعتبر قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني دافعًا قويًا لتعزيز نمو السوق وزيادة نسبة التملك السكني.

وتأتي أهمية خطوة التأمين الإلزامي كونها تسهم في تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى والتي ستشكل حافزًا قويًا للغاية لتعزيز تسويق المنشآت العقارية وتعزيز الطلب عليها وهو ما سينعكس إيجاباً على تسويق الوحدات العقارية.

يذكر أن سوق الإسكان شهد خلال السنوات القلية الماضية العديد من الإصلاحات والتنظيمات شملت كافة القطاعات وساعدت في ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60% بنهاية العام 2020 وبزيادة 13% عن نسبة التملك قبل إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 والبالغة 47% في 2016، وذلك ضمن "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
06:49 PM

مصدر: تطبيق "التأمين الإلزامي على المباني السكنية" بداية يوليو سيسهم في زيادة نسبة التملك

قال: جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في السوق أهم عوامل إنعاش الاقتصاد المحلي

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
11
10,084

أكد مصدر مسؤول في قطاع شركات التأمين، أن تطبيق التأمين الإلزامي على المباني السكنية بداية من يوليو المقبل وفقاً لتوجيهات اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، وبالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ سيسهم بشكل كبير في زيادة تملك الأسر السعودية لمساكنها وفق أعلى معايير الجودة والموثوقية في السوق.

وأشار المصدر إلى أن تملك المباني السكنية ذات الجودة العالية هو هاجس كبير لدى الأسر السعودية، وهو ما سيوفره التأمين الإلزامي للمؤمِنين، لافتاً بأن جودة البناء ورفع ثقة المستثمرين في سوق البناء السعودي من خلال التأمين يعد أحد أهم العوامل التي تنعش الاقتصاد المحلي باعتبار أن قطاع الإنشاءات والعقارات بالمملكة، ثاني أكبر قطاع اقتصادي في السوق، ويشارك بأكثر من 10% في الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 115 مليار ريال سنوياً، ويعتبر قرار تطبيق التأمين على العيوب الخفية للمباني دافعًا قويًا لتعزيز نمو السوق وزيادة نسبة التملك السكني.

وتأتي أهمية خطوة التأمين الإلزامي كونها تسهم في تعزيز المعروض العقاري وزيادة الموثوقية في السوق في ظل وجود وثيقة تأمين العيوب الخفية على المبنى والتي ستشكل حافزًا قويًا للغاية لتعزيز تسويق المنشآت العقارية وتعزيز الطلب عليها وهو ما سينعكس إيجاباً على تسويق الوحدات العقارية.

يذكر أن سوق الإسكان شهد خلال السنوات القلية الماضية العديد من الإصلاحات والتنظيمات شملت كافة القطاعات وساعدت في ارتفاع نسبة التملك السكني للأسر السعودية في السعودية لأكثر من 60% بنهاية العام 2020 وبزيادة 13% عن نسبة التملك قبل إعلان إطلاق رؤية المملكة 2030 والبالغة 47% في 2016، وذلك ضمن "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتستهدف رؤية المملكة 2030 الوصول إلى نسبة تملك 70% بحلول 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,191
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,373
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,951

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!

عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!

المكتبات.. ورؤية 2030!!

غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط

ولا ظـل حائـط

أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور

الآباء مخلوقات من نور

مها الجبر
"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

"مواسم السعودية".. ودفع عجلة الاقتصاد

علي آل شرمة
الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

الأولى عالميًا.. إنجاز سعودي يتكرر

بندر مغرم الشهري
فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة