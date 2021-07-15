"صندوق الاستثمارات": استكمل شراء 20% في "محطة بوابة البحر الأحمر"
قال: تماشيًا مع استراتيجيتنا التي تركز على 13 قطاعًا ضمنها "اللوجستيات"
قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة".
وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.
"صندوق الاستثمارات": استكمل شراء 20% في "محطة بوابة البحر الأحمر"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-15
قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة".
وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.
15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
10:27 AM
"صندوق الاستثمارات": استكمل شراء 20% في "محطة بوابة البحر الأحمر"
قال: تماشيًا مع استراتيجيتنا التي تركز على 13 قطاعًا ضمنها "اللوجستيات"
قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة".
وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.