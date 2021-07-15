وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة".

"صندوق الاستثمارات": استكمل شراء 20% في "محطة بوابة البحر الأحمر" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-15 قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة". وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442 10:27 AM

"صندوق الاستثمارات": استكمل شراء 20% في "محطة بوابة البحر الأحمر" قال: تماشيًا مع استراتيجيتنا التي تركز على 13 قطاعًا ضمنها "اللوجستيات"





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قال #صندوق_الاستثمارات_العامة اليوم: إنه استكمل شراء حصة 20% في شركة "محطة بوابة البحر الأحمر المحدودة".

وأضاف الصندوق: يأتي هذا الاستثمار تماشيًا مع #استراتيجية_صندوق_الاستثمارات التي تركز على 13 قطاعًا استراتيجيًّا من ضمنها قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ دعمًا لجهود التحول الاقتصادي في المملكة ضمن #رؤية_السعودية_2030.