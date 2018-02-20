شاهد من الخبر.. افتتاح جسر الملك عبدالعزيز تقاطع "العاشر" لفك الاختناقات

دشنه أمين المنطقة بطول 1200 متر في حضور قيادات من "المرور" و"الأمانة"

افتتح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الثلاثاء، جسر تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع الشارع العاشر في محافظة الخبر؛ وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، ورئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، وعدد من القيادات في أمانة المنطقة الشرقية، ومدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد راشد فهاد المطيري، ومدير السلامة المرورية بمرور المنطقة الشرقية العقيد عبداللطيف العبدالقادر، حيث يعتبر المشروع أحد حلول فك الاختناقات المرورية.

ويبلغ طول المشروع 1200 متر ويتكون من جسر على امتداد طريق الملك عبدالعزيز بطول 680 متراً، وبعرض 21 متراً، ويحوي ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه ومواقف، وكذلك طريق خدمة على جانبي الجسر بواقع ثلاث حارات مرورية في كل اتجاه ومواقف سيارات جانبية، وبتكلفة اجمالية 47 مليون ريال.

وأبدى "الجبير" سعادته بافتتاح هذا المشروع والذي وصفه بأنه سيسهم في فك الاختناقات المرورية، وأنه إنجاز يضم لسلسلة من الإنجازات التي لا تتوقف، منوهاً بحرص ومتابعة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وكذلك إلى مدى التعاون بين أمانة المنطقة الشرقية وإدارة المرور بالمنطقة الشرقية، موجهاً شكره لفريق العمل والمجلس البلدي لحاضرة الدمام.



وأوضح أن الجميع سيكون على موعد مع مشروع جديد بعد شهرين من الآن، وأن افتتاح أمير الشرقية سعود بن نايف، للشارع الرئيسي شارع الملك عبدالعزيز تقاطع شارع الملك عبدالله قبل فترة وجيزة واليوم افتتاح هذا المشروع دليل واضح على ما تعيشه المنطقة من إنجازات متواصلة ومستمرة.

من جهته، وصف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، افتتاح هذا المشروع بأنه سيسهم كثيراً في فك الاختناقات المرورية وهذا ما تسعى إليه أمانة المنطقة الشرقية بالتعاون مع إدارة المرور بعد تحديد نقاط الازدحامات المروية وأن المشاريع التنموية مستمرة في المنطقة الشرقية.