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ألمانيا ترفع السعودية من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر

معهد كوخ المسؤول عن هذه المهمة صنف 6 دول عربية بفئة عالية

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة الدكتور سعيد البطوطي لـ"سبق" عن رفع الحكومة الألمانية اسم المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الخطرة.

واكد البطوطي أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المسؤول عن تحديد الدول والوجهات الخطرة وعالية الخطورة والآمنة قد رفع اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يسمح للألمان بالسفر للمملكة وعند العودة لا يلزم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ولفت البطوطي الى الإجراءات الصحية التي تتخذها المملكة والتي أدت بدورها لرفع اسم المملكة العربية السعودية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا ورفعها من قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية.
وبين البطوطي أن المعهد الألماني المتخصص قد صنف 6 دول عربية بفئة عالية الخطورة، وهي مصر والسودان وسلطنة عمان وتونس وسوريا والعراق.

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ألمانيا ترفع السعودية من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر
سبق

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة الدكتور سعيد البطوطي لـ"سبق" عن رفع الحكومة الألمانية اسم المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الخطرة.

واكد البطوطي أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المسؤول عن تحديد الدول والوجهات الخطرة وعالية الخطورة والآمنة قد رفع اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يسمح للألمان بالسفر للمملكة وعند العودة لا يلزم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ولفت البطوطي الى الإجراءات الصحية التي تتخذها المملكة والتي أدت بدورها لرفع اسم المملكة العربية السعودية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا ورفعها من قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية.
وبين البطوطي أن المعهد الألماني المتخصص قد صنف 6 دول عربية بفئة عالية الخطورة، وهي مصر والسودان وسلطنة عمان وتونس وسوريا والعراق.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
05:24 PM

ألمانيا ترفع السعودية من قائمة الدول الخطرة وتسمح بالسفر دون حجر

معهد كوخ المسؤول عن هذه المهمة صنف 6 دول عربية بفئة عالية

A A A
خالد خليل - الرياض
0
1,608

كشف المستشار الاقتصادي لمنظمة السياحة العالمية، عضو مجلس إدارة لجنة السفر الأوروبية والاتحاد الألماني للسياحة الدكتور سعيد البطوطي لـ"سبق" عن رفع الحكومة الألمانية اسم المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الخطرة.

واكد البطوطي أن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية المسؤول عن تحديد الدول والوجهات الخطرة وعالية الخطورة والآمنة قد رفع اسم المملكة العربية السعودية من قائمة الدول المحظور السفر إليها بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، وعلى ذلك يسمح للألمان بالسفر للمملكة وعند العودة لا يلزم الأشخاص الذين يدخلون ألمانيا من هذه المناطق حجر صحي لمدة عشرة أيام.

ولفت البطوطي الى الإجراءات الصحية التي تتخذها المملكة والتي أدت بدورها لرفع اسم المملكة العربية السعودية بعد انخفاض عدد الإصابات بكورونا ورفعها من قائمة المناطق ذات الخطورة الوبائية.
وبين البطوطي أن المعهد الألماني المتخصص قد صنف 6 دول عربية بفئة عالية الخطورة، وهي مصر والسودان وسلطنة عمان وتونس وسوريا والعراق.

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