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"الجبير" من بروكسل: طلبُنا بسيط من قطر.. ولم نسعَ للحرب في اليمن

قال: الحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن "طلبنا بسيط من قطر، عليها وقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية".

وأضاف، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم: المليشيا الانقلابية تحول دون وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها في اليمن والحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك.

وقال: لم نسعَ إلى الحرب في اليمن، ولكنها فُرضت على المملكة، وتابع: نحاول التوصل إلى تسوية في سوريا.

وحول إيران قال "الجبير": إيران دولة لا تعترف بالمواطنة، وتسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وزاد: الإسلام دين يدعو إلى الانفتاح، ونريد هذه العلاقة مع كل دول العالم.

وأضاف: نطالب الأوروبيين بتحمل المسؤولية تجاه مكافحة المتطرفين ومستعدون للتعاون مع أي دولة لمواجهة التطرف.

وتابع: لن نقبل بسيطرة الحوثيين المتعاملين مع إيران وحزب الله على اليمن، والحوثيون رفضوا وقف النار مراراً، وأطلقوا الصواريخ على السعودية، وسعينا لوقف النار 3 مرات في اليمن ولم يقبل الحوثيون.

وأضاف: "لا نتسامح أبداً مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف"؛ لافتاً إلى أن "إيران دعمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم".

كما أشار وزير الخارجية إلى أن إيران تدعم جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية؛ مشدداً على ضرورة محاسبة طهران.

وأوضح الجبير أن الاتفاق النووي ليس كافياً لردع إيران، وأن "السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً سيمكّنها من تطوير سلاح نووي".

وتَحَدّث عن الأزمة السورية قائلاً: "نريد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وهي الحل الوحيد"؛ مضيفاً: "نتواصل مع روسيا للضغط على نظام الأسد".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" من بروكسل: طلبُنا بسيط من قطر.. ولم نسعَ للحرب في اليمن
سبق

قال وزير الخارجية عادل الجبير إن "طلبنا بسيط من قطر، عليها وقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية".

وأضاف، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم: المليشيا الانقلابية تحول دون وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها في اليمن والحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك.

وقال: لم نسعَ إلى الحرب في اليمن، ولكنها فُرضت على المملكة، وتابع: نحاول التوصل إلى تسوية في سوريا.

وحول إيران قال "الجبير": إيران دولة لا تعترف بالمواطنة، وتسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وزاد: الإسلام دين يدعو إلى الانفتاح، ونريد هذه العلاقة مع كل دول العالم.

وأضاف: نطالب الأوروبيين بتحمل المسؤولية تجاه مكافحة المتطرفين ومستعدون للتعاون مع أي دولة لمواجهة التطرف.

وتابع: لن نقبل بسيطرة الحوثيين المتعاملين مع إيران وحزب الله على اليمن، والحوثيون رفضوا وقف النار مراراً، وأطلقوا الصواريخ على السعودية، وسعينا لوقف النار 3 مرات في اليمن ولم يقبل الحوثيون.

وأضاف: "لا نتسامح أبداً مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف"؛ لافتاً إلى أن "إيران دعمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم".

كما أشار وزير الخارجية إلى أن إيران تدعم جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية؛ مشدداً على ضرورة محاسبة طهران.

وأوضح الجبير أن الاتفاق النووي ليس كافياً لردع إيران، وأن "السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً سيمكّنها من تطوير سلاح نووي".

وتَحَدّث عن الأزمة السورية قائلاً: "نريد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وهي الحل الوحيد"؛ مضيفاً: "نتواصل مع روسيا للضغط على نظام الأسد".

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
12:52 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
01:51 PM

"الجبير" من بروكسل: طلبُنا بسيط من قطر.. ولم نسعَ للحرب في اليمن

قال: الحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الخارجية عادل الجبير إن "طلبنا بسيط من قطر، عليها وقف دعم الإرهاب والتطرف ووقف خطاب الكراهية".

وأضاف، خلال كلمته أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل اليوم: المليشيا الانقلابية تحول دون وصول الإمدادات الغذائية إلى مستحقيها في اليمن والحوثيون يجنِّدون الأطفال في الخطوط الأمامية لأراضي المعارك.

وقال: لم نسعَ إلى الحرب في اليمن، ولكنها فُرضت على المملكة، وتابع: نحاول التوصل إلى تسوية في سوريا.

وحول إيران قال "الجبير": إيران دولة لا تعترف بالمواطنة، وتسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وزاد: الإسلام دين يدعو إلى الانفتاح، ونريد هذه العلاقة مع كل دول العالم.

وأضاف: نطالب الأوروبيين بتحمل المسؤولية تجاه مكافحة المتطرفين ومستعدون للتعاون مع أي دولة لمواجهة التطرف.

وتابع: لن نقبل بسيطرة الحوثيين المتعاملين مع إيران وحزب الله على اليمن، والحوثيون رفضوا وقف النار مراراً، وأطلقوا الصواريخ على السعودية، وسعينا لوقف النار 3 مرات في اليمن ولم يقبل الحوثيون.

وأضاف: "لا نتسامح أبداً مع الإرهاب ومع تمويله ومع دعم التطرف"؛ لافتاً إلى أن "إيران دعمت تنظيم القاعدة واحتضنت قيادة التنظيم".

كما أشار وزير الخارجية إلى أن إيران تدعم جماعة حزب الله اللبنانية الإرهابية؛ مشدداً على ضرورة محاسبة طهران.

وأوضح الجبير أن الاتفاق النووي ليس كافياً لردع إيران، وأن "السماح لطهران بتخصيب اليورانيوم مستقبلاً سيمكّنها من تطوير سلاح نووي".

وتَحَدّث عن الأزمة السورية قائلاً: "نريد أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وهي الحل الوحيد"؛ مضيفاً: "نتواصل مع روسيا للضغط على نظام الأسد".

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