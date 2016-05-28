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بعد دعوة حفيد الخميني المرشحين للانسحاب.. "خامنئي" يطالب الإيرانيين بالمشاركة في الانتخابات

تزايد الانتقادات لمجلس صيانة الدستور بسبب استبعاده كثيرًا من الشخصيات

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الإيرانيين، اليوم (الخميس)، بتجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تنظَّم في يونيو (حزيران) بعد استبعاد طلبات ترشيح شخصيات عدة.

وقال "خامنئي" للمشرعين في كلمة عبر الفيديو: "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا طائل من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة انتقادات من مختلف التوجهات السياسية في إيران، في موجة جديدة من الضغوط على دور مجلس صيانة الدستور، في "الإشراف الاستصوابي"، الذي يمنحه صلاحيات واسعة في النظر على أهلية المرشحين.

وانتقد حسن خميني حفيد مؤسس النظام الإيراني، أداء مجلس صيانة الدستور، وشبّهه بـضرب جذور الثورة بالفأس.

وذكر أن الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات لن تكون قادرة على حل المشكلات.

ودعا "خميني" الذين حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات إلى الانسحاب من السباق.

وقال: "إذا كنت في محل المرشحين المقبولين لأعلنت انسحابي".

وكان حفيد الخميني مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، لكنه تراجع عن الفكرة بعد معارضة "خامنئي".

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد دعوة حفيد الخميني المرشحين للانسحاب.. "خامنئي" يطالب الإيرانيين بالمشاركة في الانتخابات
سبق

طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الإيرانيين، اليوم (الخميس)، بتجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تنظَّم في يونيو (حزيران) بعد استبعاد طلبات ترشيح شخصيات عدة.

وقال "خامنئي" للمشرعين في كلمة عبر الفيديو: "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا طائل من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة انتقادات من مختلف التوجهات السياسية في إيران، في موجة جديدة من الضغوط على دور مجلس صيانة الدستور، في "الإشراف الاستصوابي"، الذي يمنحه صلاحيات واسعة في النظر على أهلية المرشحين.

وانتقد حسن خميني حفيد مؤسس النظام الإيراني، أداء مجلس صيانة الدستور، وشبّهه بـضرب جذور الثورة بالفأس.

وذكر أن الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات لن تكون قادرة على حل المشكلات.

ودعا "خميني" الذين حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات إلى الانسحاب من السباق.

وقال: "إذا كنت في محل المرشحين المقبولين لأعلنت انسحابي".

وكان حفيد الخميني مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، لكنه تراجع عن الفكرة بعد معارضة "خامنئي".

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
04:56 PM

بعد دعوة حفيد الخميني المرشحين للانسحاب.. "خامنئي" يطالب الإيرانيين بالمشاركة في الانتخابات

تزايد الانتقادات لمجلس صيانة الدستور بسبب استبعاده كثيرًا من الشخصيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب المرشد الإيراني علي خامنئي الإيرانيين، اليوم (الخميس)، بتجاهل الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي تنظَّم في يونيو (حزيران) بعد استبعاد طلبات ترشيح شخصيات عدة.

وقال "خامنئي" للمشرعين في كلمة عبر الفيديو: "تجاهلوا الذين يشنون حملات ويقولون إنه لا طائل من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وإنه لا ينبغي لأحد أن يشارك في الانتخابات"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت اللائحة النهائية لمرشحي الرئاسة انتقادات من مختلف التوجهات السياسية في إيران، في موجة جديدة من الضغوط على دور مجلس صيانة الدستور، في "الإشراف الاستصوابي"، الذي يمنحه صلاحيات واسعة في النظر على أهلية المرشحين.

وانتقد حسن خميني حفيد مؤسس النظام الإيراني، أداء مجلس صيانة الدستور، وشبّهه بـضرب جذور الثورة بالفأس.

وذكر أن الحكومة التي تنبثق من هذه الانتخابات لن تكون قادرة على حل المشكلات.

ودعا "خميني" الذين حصلوا على الموافقة لخوض الانتخابات إلى الانسحاب من السباق.

وقال: "إذا كنت في محل المرشحين المقبولين لأعلنت انسحابي".

وكان حفيد الخميني مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية، لكنه تراجع عن الفكرة بعد معارضة "خامنئي".

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