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شاهد.. "مدني سكاكا" يباشر حريق هائل نشب بسوق الخضار المركزي

"سبق" ستقوم بنقل التفاصيل حال ورودها من الدفاع المدني بالجوف

تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.

“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "مدني سكاكا" يباشر حريق هائل نشب بسوق الخضار المركزي
سبق

تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.

“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.

24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441
08:18 PM

شاهد.. "مدني سكاكا" يباشر حريق هائل نشب بسوق الخضار المركزي

"سبق" ستقوم بنقل التفاصيل حال ورودها من الدفاع المدني بالجوف

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مهنا التميمي - سكاكا
0
1,528

تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.

“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.

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