شاهد.. "مدني سكاكا" يباشر حريق هائل نشب بسوق الخضار المركزي

تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.
“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.
تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.
“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.
تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.
“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.
تباشر فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا، الآن، حريقاً هائلاً اشتعل في سوق الخضار المركزي.
“سبق” ستوافيكم بمزيد من التفاصيل حال ورودها من مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف.