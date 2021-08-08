يأتي ذلك بعدما أطلق المركز مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي بالمتنزه.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تغريدة على حسابه بتويتر، صورة للطلاء المولود ووالدته جواره.

شهد متنزه أبقيق في المنطقة الشرقية التابع لأرامكو السعودية ولادة أول طلاء للمها العربي.

شاهد.. متنزه "أبقيق" بالشرقية يشهد ولادة أول طلاء للمها العربي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-08 شهد متنزه أبقيق في المنطقة الشرقية التابع لأرامكو السعودية ولادة أول طلاء للمها العربي. ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تغريدة على حسابه بتويتر، صورة للطلاء المولود ووالدته جواره. يأتي ذلك بعدما أطلق المركز مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي بالمتنزه.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442 12:21 PM

شاهد.. متنزه "أبقيق" بالشرقية يشهد ولادة أول طلاء للمها العربي بعدما أطلق فيه مركز تنمية الحياة الفطرية مجموعة من الظباء





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شهد متنزه أبقيق في المنطقة الشرقية التابع لأرامكو السعودية ولادة أول طلاء للمها العربي.

ونشر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، في تغريدة على حسابه بتويتر، صورة للطلاء المولود ووالدته جواره.

يأتي ذلك بعدما أطلق المركز مجموعة من ظباء الريم والمها العربي في الموسم الماضي بالمتنزه.