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طرق مقطوعة وحوادث مأساوية.. "جبحة ومصيدة" ببلغازي: أين المعنيون؟!

قالوا: استبشرنا بفرقة صيانة لم تخدم.. "وايتات" السقيا لا تصل بسبب الوعورة

يناشد أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي التابعة لمحافظة العيدابي، الجهات المعنية لتوجيه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لإنهاء معاناتهم وفك طرقهم الترابية الوعرة وصيانتها بشكل مستمر والتي تأثرت كثيراً طول فترة عدم صيانتها، مشيرين إلى أن ما زاد الأمر سوءاً موسم الأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك القرى.

وأوضح السكان، أنه على الرغم من تقديم البلاغات للجهة المعنية وعلى الرغم من تقديم عدة شكاوى؛ إلا أن فرقة الصيانة الثانية عشرة ببلغازي لم تتجاوب -حتى الآن- وسالكو تلك القرى متضررون بالغ الضرر من جراء الحوادث المأساوية بسبب سوء الطرق وعدم صيانتها بالشكل المطلوب.

وتابعوا عارضين مشكلتهم: كذلك "وايتات" السقيا وغيرها من الجهات الخدمية لا تصل بسبب وعورة الطرق، مشيرين إلى عدم دعم فرقة الصيانة التابعة للمحافظة سبب في مشاكل هذه الطرق، وهي بحاجة إلى أولوية في المتابعة واستمرار الخدمة.

وبين الأهالي أنهم كانوا قد استبشروا خيراً بافتتاح فرقة صيانة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تقديم خدمة مرضية حتى الآن.

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طرق مقطوعة وحوادث مأساوية.. "جبحة ومصيدة" ببلغازي: أين المعنيون؟!
سبق

يناشد أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي التابعة لمحافظة العيدابي، الجهات المعنية لتوجيه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لإنهاء معاناتهم وفك طرقهم الترابية الوعرة وصيانتها بشكل مستمر والتي تأثرت كثيراً طول فترة عدم صيانتها، مشيرين إلى أن ما زاد الأمر سوءاً موسم الأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك القرى.

وأوضح السكان، أنه على الرغم من تقديم البلاغات للجهة المعنية وعلى الرغم من تقديم عدة شكاوى؛ إلا أن فرقة الصيانة الثانية عشرة ببلغازي لم تتجاوب -حتى الآن- وسالكو تلك القرى متضررون بالغ الضرر من جراء الحوادث المأساوية بسبب سوء الطرق وعدم صيانتها بالشكل المطلوب.

وتابعوا عارضين مشكلتهم: كذلك "وايتات" السقيا وغيرها من الجهات الخدمية لا تصل بسبب وعورة الطرق، مشيرين إلى عدم دعم فرقة الصيانة التابعة للمحافظة سبب في مشاكل هذه الطرق، وهي بحاجة إلى أولوية في المتابعة واستمرار الخدمة.

وبين الأهالي أنهم كانوا قد استبشروا خيراً بافتتاح فرقة صيانة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تقديم خدمة مرضية حتى الآن.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
12:08 AM

طرق مقطوعة وحوادث مأساوية.. "جبحة ومصيدة" ببلغازي: أين المعنيون؟!

قالوا: استبشرنا بفرقة صيانة لم تخدم.. "وايتات" السقيا لا تصل بسبب الوعورة

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محمد المواسي - جازان
4
4,714

يناشد أهالي وادي جبحة وجبل مصيدة ببلغازي التابعة لمحافظة العيدابي، الجهات المعنية لتوجيه إدارة الطرق والنقل بالمنطقة لإنهاء معاناتهم وفك طرقهم الترابية الوعرة وصيانتها بشكل مستمر والتي تأثرت كثيراً طول فترة عدم صيانتها، مشيرين إلى أن ما زاد الأمر سوءاً موسم الأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك القرى.

وأوضح السكان، أنه على الرغم من تقديم البلاغات للجهة المعنية وعلى الرغم من تقديم عدة شكاوى؛ إلا أن فرقة الصيانة الثانية عشرة ببلغازي لم تتجاوب -حتى الآن- وسالكو تلك القرى متضررون بالغ الضرر من جراء الحوادث المأساوية بسبب سوء الطرق وعدم صيانتها بالشكل المطلوب.

وتابعوا عارضين مشكلتهم: كذلك "وايتات" السقيا وغيرها من الجهات الخدمية لا تصل بسبب وعورة الطرق، مشيرين إلى عدم دعم فرقة الصيانة التابعة للمحافظة سبب في مشاكل هذه الطرق، وهي بحاجة إلى أولوية في المتابعة واستمرار الخدمة.

وبين الأهالي أنهم كانوا قد استبشروا خيراً بافتتاح فرقة صيانة، إلا أنهم فوجئوا بعدم تقديم خدمة مرضية حتى الآن.

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