"الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
يشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
"الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-07
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.
07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442
04:09 PM
"الأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
يشمل عدة محافظات حتى 7 مساءً
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تضمن سحبًا رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المندق، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.