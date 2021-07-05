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بعد تعرُّضها لحادث بالكويت.. "طيران الخليج" تخلي ركاب رحلتها القادمة من البحرين

الشركة تتعاون مع الجهات المعنية لتحديد السبب

أعلنت شركة طيران الخليج اليوم الاثنين تعرُّض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وذكرت الشركة في بيان، نشرته على "تويتر"، أنها أخلت جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبًا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وجرى نقلهم إلى مبنى المطار.

وبيَّنت أن العمل جارٍ حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.

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بعد تعرُّضها لحادث بالكويت.. "طيران الخليج" تخلي ركاب رحلتها القادمة من البحرين
سبق

أعلنت شركة طيران الخليج اليوم الاثنين تعرُّض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وذكرت الشركة في بيان، نشرته على "تويتر"، أنها أخلت جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبًا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وجرى نقلهم إلى مبنى المطار.

وبيَّنت أن العمل جارٍ حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
09:15 PM

بعد تعرُّضها لحادث بالكويت.. "طيران الخليج" تخلي ركاب رحلتها القادمة من البحرين

الشركة تتعاون مع الجهات المعنية لتحديد السبب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة طيران الخليج اليوم الاثنين تعرُّض رحلتها القادمة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وذكرت الشركة في بيان، نشرته على "تويتر"، أنها أخلت جميع ركاب الرحلة البالغ عددهم 62 راكبًا وأفراد طاقم الطائرة الـ7 بسلام، وجرى نقلهم إلى مبنى المطار.

وبيَّنت أن العمل جارٍ حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد سبب الحادث.

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