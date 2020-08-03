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"المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية" يطالب بعدم تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين

شدَّد على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين

طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين.

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

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"المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية" يطالب بعدم تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين
سبق

طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين.

03 أغسطس 2020 - 13 ذو الحجة 1441
09:25 PM

"المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية" يطالب بعدم تصوير وتداول مقاطع المرضى النفسيين

شدَّد على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
791

طالب المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية بعدم تصوير وتداول مقاطع الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض العقلي.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية عبر "تويتر": "ندعو الجميع للتوقف عن هذه الممارسات". مشددًا على تدخُّل الجهات المختصة بتطبيق أشد العقوبات تجاه المخالفين، وحماية حقوق المرضى النفسيين.

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