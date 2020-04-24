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تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدون

فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في جازان 60 حالة بعد الإعلان عن 20 اليوم

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.

وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.

وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.

وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.

فيروس كورونا الجديد محافظة بيش

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدون
سبق

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.

وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.

وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.

وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
04:52 PM

تفاصيل تسجيل 16 إصابة "كورونا" في بيش تكشفها مصادر.. جميعهم وافدون

فيما بلغ إجمالي الحالات المؤكدة في جازان 60 حالة بعد الإعلان عن 20 اليوم

A A A
محمد المواسي - جازان
10
35,373

كشفت مصادر لـ"سبق" تفاصيل عن 16 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة بيش شمال منطقة جازان، موضحةً سبب الإصابة.

وبيّنت المصادر أن الحالات الستة عشرة هي لوافدين اكتُشفت في إسكاناتهم؛ وذلك بسبب مخالطتهم لوافد تم تسجيل إصابته أمس الأول في محافظة بيش.

وكانت فِرَق طبية قد فحصت، أمس الأول، القاطنين في مجمع سكني بمحافظة بيش، بمشاركة مكافحة الملاريا بهروب وبيش، وتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا.

وتأتي هذه التحركات بعد اكتشاف إصابة آسيوي بفيروس كورونا، وكان قادمًا من جدة، وعُزل بمستشفى بيش حتى ظهور النتيجة، واتخاذ الإجراءات تجاه مخالطيه، وظهرت بينهم إصابات مؤكدة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان؛ وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي؛ ليصبح عدد الإصابات بمدن ومحافظات جازان 60 حالة إصابة مؤكدة.

وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالة، كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان ليكون العدد الإجمالي 26 حالة.

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