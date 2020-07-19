لمواجهة كورونا.. تعقيم أكثر من 15 ألف موقع في أبها

أمانة عسير: شملت غسيل الأرصفة والشوارع والواجهات

واصلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها لاتخاذ التدابير البلدية الوقائية من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك من خلال استمرار عملية تعقيم وتطهير الشوارع والأحياء والمرافق العامة بكافة مدن ومحافظات المنطقة .

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن عمليات التعقيم والتطهير قد شملت غسيل الأرصفة والشوارع وواجهات المحلات التجارية والأحياء و دالمرافق العامة في نحو 15.672 موقعًا في المنطقة، والتي باشرتها الفرق الميدانية والمختصون.

وأشار إلى أن تلك الأعمال جاءت وفق توجيهات الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير لتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية على المرافق العامة والأحياء والطرقات بالمنطقة كإحدى الخطوات الاحترازية والوقائية الشاملة .

منوهًا إلى أن تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، تأتي كإجراء احترازي حفاظًاً على الصحة العامة من انتشار فايروس كورونا المستجد وبمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل .